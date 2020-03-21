台灣民眾發生咳嗽的機率並不低，但因認為咳嗽只是小問題，因此有些患者會自行至藥局購買止咳化痰藥物服用，忽視了隱藏於咳嗽後面的「大毛病」！

咳嗽之所以難治療，就是因為原因複雜，必須經過詳細的問診及相關理學、影像檢查，找出致病機轉後，才能消滅惱人的咳嗽。

因為咳嗽的常見性，除了醫院處方藥外，不論在藥局、藥妝店、甚至是便利商店，都能在明顯的架位上看到標榜「止咳化痰」的成藥或保養品，這也顯示有些民眾在處理咳嗽上的基本態度：先吃成藥／保養品，久治不癒下，才會心甘情願到醫院接受檢查。

Q1.當出現咳嗽症狀時，就應該馬上吃止咳藥，將咳嗽止住嗎？

A：不一定！若是因為長期吸菸導致的喉嚨癢、有痰，或是感冒引起的乾咳，以致影響到生活品質，有時可以考慮服用止咳藥，以抑制大腦中的咳嗽中樞，緩解症狀。

不過，基本上仍建議患者還是要確認病因後再決定治療方式，才能改善咳嗽的狀況。臨床上常碰到患者自己買止咳藥吃，雖短暫壓制了咳嗽，但沒多久又會再次發生，且疾病還加重，錯失治療時機。

Q2.一不小心又感冒了，咳嗽咳不停，可以繼續吃上次感冒沒吃完的咳嗽藥嗎？

A：千萬不可這麼做！藥物並非永久不壞的產品，姑且不論保存期限長短，保存方式或收藏位置，就可能導致藥品變質，因此不建議保存沒吃完的藥物，留待之後服用。

一般藥劑師會建議，若藥品包裝上未記載保存期限，則至多保留一星期；有保存期限的藥品，即便這次生病時，藥品還沒過保存期限，但因沒有醫師診斷，無法確認病因、症狀與上次感冒一模一樣，貿然服用上回剩下的咳嗽藥，可能會有藥物使用錯誤的情形，對身體造成的危害非同小可。

Q3.咳嗽的時候一定不能吃甜食嗎？

A：傳統醫學上指出，甜食容易誘發咳嗽，但卻有文獻研究持相反看法，認為甜食不但不會誘發咳嗽，甚至可以降低咳嗽中樞的反應，抑制咳嗽的發生；這可從「咳嗽糖漿」本身就是「甜」的加以佐證。

因此，咳嗽時不用刻意禁吃甜食，但嗜吃甜食的人也不可以想靠吃甜食來抑制咳嗽，以免吃下過多的糖分。

Q4.咳嗽拖久了不治療，會演變成氣喘嗎？

A：氣喘的原因複雜，但絕大多數是因為患者屬於過敏體質，而咳嗽是其症狀的表現，但也有部分患者是因呼吸道感染，加上本身是過敏體質，當脆弱的氣管碰上病毒入侵時，可能造成病情加重，導致氣喘發生。因此，咳久了還是要趕快去看醫生，適時使用抗發炎的藥物，早日治癒呼吸道感染疾病。

Q5.止咳化痰藥吃久了會上癮嗎？

A：治療咳嗽的藥物可分成三類

1、抑制咳嗽中樞的止咳藥：

有些含有嗎啡類或鴉片類的成分如可待因，服用過多容易出現成癮性，因此，如非醫師診斷開立之藥物，不建議患者服用。一般感冒時診所開立的黑色藥水，就是含有低劑量的鴉片類成分止咳劑，有些患者習慣將沒有喝完的藥水留下來，以待下次咳嗽時飲用，但這是錯誤的作法，建議患者還是應依照醫師處方使用為宜，當次未喝完，也不要保存。

2、祛痰劑：

含有能使痰液稀薄的多醣纖維，能減少痰液黏稠度，再藉由咳嗽排出，以減輕喉嚨不適，並緩解咳嗽。不具有成癮性，相對安全。

3、抗過敏：

針對過敏咳的常用藥物，主要是抗組織胺成分，但僅能短暫止咳，最重要還是要遠離過敏原。

對於慢性咳嗽來說，止咳藥只是治標不治本，但許多患者因長期服用變成心理依賴，反而對身體不好。

建議患者將止咳化痰藥物當作「救急」藥方使用，除非是醫師開立的處方藥，不然只留待嚴重影響生活品質時再吃，最重要的還是找出造成咳嗽的主要原因。

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(中時電子報)