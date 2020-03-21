新冠肺炎疫情升溫，想出國玩的人需忍忍，這時不妨來台南走走！這一次更貼心為大家整理不必出國，來台南就可以參觀的「世界級」、「全台唯一」及「台南之光」等必訪景點情報。如荷蘭知名建築師打造的河樂廣場經、世界少有的關子嶺泥漿溫泉、「台版亞馬遜河」的四草綠色隧道，有「台版撒哈拉沙漠」之稱的七股頂頭額沙洲旁，及虱目魚、牛肉湯等美味小吃，而府城也是志玲姐姐辦婚宴的喜氣景點。

世界級美食博物館-台南市。（圖取台南旅遊網）

【世界級景點 不必出國也能朝聖】台南小吃馳名國際，美國華爾街日報曾以專文推崇台南府城為世界的美食博物館，到訪台南，不論牛肉湯、虱目魚料理、碗粿、春捲、豆花、肉燥飯、鱔魚意麵等都是不能錯過的美食；而近期啟用的河樂廣場經由荷蘭知名建築師打造，白天與夜晚的仿潟湖流域各有風情，不愧是令人期待的世界七大公園。

世界級白堊泥岩自然地景-草山月世界。（圖取台南旅遊網）

而具世界級典藏、提琴收藏及全台唯一收藏西洋古典藝術的奇美博物館更是讓你不用出國就可欣賞到國際大師作品；還有白堊泥岩自然地景的草山月世界及少有的關子嶺泥漿溫泉，也都是難得一見的世界級景色與溫泉，絕對是必須列入世界必去的旅遊清單中，來一趟台南朝聖。

全台唯一水上綠色河道-四草綠色隧道。（圖取台南旅遊網）

【全台唯一的景點 沒來過怎麼可以】台南擁有全台唯二的國際級的曾文溪口濕地及四草濕地，其中曾文溪口是國際嬌客黑面琵鷺的重要度冬地點、而綠意盎然絕美的四草綠色隧道更有「台版亞馬遜河」之稱。

全台仍在運作、現存最古老的瓦盤鹽田-北門井仔腳。（圖取台南旅遊網）

而台灣本島極西點-國聖港燈塔黑白相間的鐵塔，佇立在有著「台版撒哈拉沙漠」之稱的七股頂頭額沙洲旁，常吸引了不少攝影玩家前來取景，是極具異域風情的景點；另位於北門，全台仍在運作、現存且最古老的井仔腳瓦盤鹽田，除了呈現馬賽克拼貼般的美麗藝術，每到黃昏火紅的絕美夕陽更是攝影者的最愛，遊客還可在此體驗傳統曬鹽、挑鹽、收鹽的樂趣。

台灣之光全球卓越建設獎-巴克禮公園。（圖取台南旅遊網）

全台唯一以鹽業為主題的台灣鹽博物館保存了台灣鹽業文化與歷史極富教育意義；還有原台南合同廳舍2018年搖身一變為全台唯一消防史料館，館內有VR體驗區、早期消防車，還可以變裝為消防員，非常適合親子、寓教於樂。

世界級白堊泥岩自然地景-草山月世界。（圖取台南旅遊網）

原台南警察署改建的台南市美術館1館，是全台唯一設有科學研究、修復畫作的美術館，也是2019年林志玲「世紀婚禮」舉辦場地。安平定情碼頭-德陽艦園區停泊於安平海港並轉型成為賦予教育意義的全台唯一軍艦博物館；安平蚵灰窯文化館也是目前台灣僅存唯一的蚵灰窯，館區域內詳細敘述著蚵成長過程及生態、蚵灰製作過程、蚵灰應用，讓遊客可以很清楚的認識這古早的技藝。

世界級泥漿溫泉-關子嶺泥漿溫泉。（圖取台南旅遊網）

結合科學考古、教育推廣以及觀光休憩功能的左鎮化石園區，遊客絡繹不絕，也是全台唯一的化石主題園區；三級古蹟風神廟是全台唯一主祀風神爺的廟宇；林百貨除了是全台第一間擁有電梯的百貨公司，頂樓設有小型的日本神社「末廣社」更是全台唯一設有神社的百貨公司；還有全台唯一擁有藪貓與科摩多龍的頑皮世界野生動物園等！

台南之光冠軍咖啡&國際精品級-東山冠軍咖啡。（圖取台南旅遊網）

【國際認證的台南之光 來台南必訪】台南既然是小吃博物館，各農特產更是精良。冠軍米的故鄉就位於後壁區，每年國際蘭展更是必訪活動；東山冠軍咖啡(如大鋤花間、瑞亦思咖啡等)，還有取得世界烘豆冠軍的握咖啡(OH Café)、世界咖啡拉花冠軍的艾咖啡(ALFEE COFFEE)、麵包比賽冠軍(2008)的曹師傅麵包坊(CAO'S BREAD)，以及首次參加巧克力大賽就取得世界巧克力大賽銀獎、亞太區金獎的香格里拉台南遠東國際大飯店師傅，都是位於台南並為台灣在國際發光發熱的台灣之光。

(中時電子報)