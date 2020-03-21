台東縣長饒慶鈴宣布即日起開辦「月嫂到宅免費服務」。（莊哲權攝）

新手媽媽照顧軟綿綿的新生兒，常會手足無措，台東縣長饒慶鈴落實選舉時政見，即日起為生產後6個月內的媽媽，提供經驗豐富且專業的月嫂，8小時免費到宅育兒指導服務，給有新生兒的家庭，一個喘息空間。

「妳生孩子，縣府幫妳輕鬆坐月子」，剛出生的嬰兒軟趴趴，新手爸媽都很怕幫寶寶洗澡，寶寶喝奶好難餵，不知道什麼原因一直哭鬧，這些都是照顧新生兒的甜蜜負擔，饒慶鈴看見新手媽媽的無力感，上任後便指示民政處向中央爭取花東基金4年1136萬元補助，開辦「免費到宅育兒指導服務」。

饒慶鈴表示，在台東縣人口越來越少的情況下，很多媽媽都是要獨自面對新生兒的所有事情，希望這個小小的服務，可以讓媽媽們有喘息空間，縣府的「月嫂」，皆由經驗豐富、褓姆及專業醫護人員組成，是全國唯一對媽媽們做最完整思考的團隊，明年還計畫推出月子餐。

民政處長顏志光指出， 該專案服務對象為設籍台東縣，並實際居住在台東縣者，於生產後6個月內即可申請，服務內容包括育兒指導、幫嬰兒洗澡及餵食，服務人員也會協助產婦做簡單的家務打掃，如果產婦需回診、就醫，服務人員也可以陪同。洽詢專線：089-331855。

另外，雖然近期受新冠肺炎疫情影響，但是服務人員都有受專業衛生訓練，也會實施必要的防護措施，一定會給寶寶最好的安全防護。

(中時 )