華航因應新型冠狀病毒蔓延，21日宣布即日起強化防疫措施，要求所以乘客要戴口罩，額溫超過37.5°C（華氏99.5°F）將無法順利搭機，共同守護搭機旅客及機組員健康，希望乘客理解與配合。

新增兩項措施包括：

1.旅客自報到櫃檯開始、飛行途中及客艙內，均全程配戴口罩（餐飲除外）。

2.所有搭乘華航班機旅客（含來台轉機），登機前請配合量測體溫，額溫超過37.5°C（華氏99.5°F）者或無法配合此項作業者將無法順利搭機。

長榮航空稍早也已宣布採取相同措施，桃園空服員職業工會回應表示：因載運確診案例日益增加、相關檢疫規定的調整，許多長榮空服員自發向陳時中部長陳情對防疫的憂心，工會始終在兼顧防疫政策、航班營運、機組員權益間持續尋找最適平衡點，經過與中央疫情指揮中心和長榮航空公司的溝通協調下，工會看到長榮航空公司持續升級防疫措施的努力：全航線乘客量體溫、要求戴口罩等，工會予以支持，也願意共體時艱，但仍會監督落實狀況，並隨時向航空公司與指揮中心反映一線組員的聲音，力求降低染疫風險。

當空服員願意為了載運國人返鄉需要去飛，都是相信中央疫情指揮中心防疫的專業判斷，機組員並不是病毒，空服員的家人、小孩也不是病毒，工會也呼籲機組員作好自我管理和防疫保護，盼望社會大眾都能予以尊重、不應有所歧視，更請社會大眾相信並支持，空服員爭取更完善的防疫措施，都是因為我們想保護自己，才能更好地守護臺灣。

(工商 )