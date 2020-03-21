光良因3月14日小巨蛋演唱會延期，連帶新專輯《絕類》也順延一周、選在3月21日發行，巧合的是，四年前及一年前的3月21日都是他的公司員工旅遊出發日，讓這天意外成為特別的日子，他笑說：「感覺可以把321這天當成星娛音樂日。」321充滿許多回憶，四年前的吳哥窟之旅、一年前的東京之旅都讓光良難忘，儘管今年因為疫情關係加上發片無法帶員工出國旅遊，但貼心的光良決定在這陣子忙完後，希望能帶著全公司的人來一趟台灣深度之旅。

他的新專輯包裝設計從裡到外下重本，除了配合蕨類諧音及反應氣候適性把封面設計成會隨著溫度變色，還有紙張配合歌詞心境用不同種類的紙去搭配呈現，其實一張專輯的成本比原本售價高出許多。把專輯當成給歌迷收藏品的光良甚至為每張專輯簽名，由於只要逢光良發片，全公司上下都會總動員當起工廠女工開始沒日沒夜加班包專輯及出貨，儘管全公司上下才六個人，大家卻忙得不亦樂乎，連歌手光良本身都跳下來當女工包專輯，一直到昨晚下班前才休息。

光良表示：「我們公司連我及經紀人六個人都包到手快脫臼還樂在其中，因為這張專輯從無到有我們都有參與，就像生小孩的陣痛，寶貝孩子生下來覺得很開心。」上週開直播線上音樂會引起廣大迴響的他，原本招牌不老娃娃臉上多了鬍子讓他看起來又多了點男人味，吸引許多歌迷討論，稱讚他留鬍子非常適合；光良笑說：「因為要拍新歌mv，導演劇情要求所以得留鬍子。不過，平常真的沒有留鬍子的習，很想趕快拍完刮掉，清爽好整理比較適合我。」

光良的新專輯《絕類》今發行。（星娛音樂提供）

(中時 )