台大今(21)日召開校務會議，討論遠距教學實施，會中提出應依疫情發展逐步調整，且需掌握學生到課情形的建議，教育部對此表示支持，並強調大專校院實施遠距教學，應掌握學生到課情形，避免社區防疫破口。

教育部指出，遠距教學是將來學校如因疫情停課或為降低群聚風險時，提供安心就學措施的重要一環。但因應疫情而實施遠距教學，需讓學生在家或宿舍進行學習，而不要出入公共場所，這才是為防疫實施遠距教學的本意，否則就是本末倒置。

教育部提到，目前學校及許多教授也認真投入準備，但學校除了幫助教授熟悉遠距教學外，也應該在實施時主動協助教授掌握學生線上到課狀況，不能因為遠距教學反而讓學生到課難以掌握，導致在周遭社區或四處群聚而形成防疫破口。

教育部強調，雖然現在不少歐美大學因應當地疫情進入社區感染，全面停課實施遠距教學，希望讓學生盡量在家學習不要外出，這對學生、對社區防疫都是必要作為。但臺灣目前疫情控制得宜，學校如要提前部署，不管要進行「大規模進行線上演練」或是「全校性實施遠距教學」，需妥為公告說明，避免引起外界無謂的揣測擔憂；同時需確實掌握學生到課情形，讓學生在家或宿舍進行學習，而不要出入公共場所，這才是為防疫實施遠距教學的本意。

教育部指出，學校全面停課的衝擊很大，不能輕率為之。因此教育部在2月20日經疫情指揮中心同意發布「校園因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情停課標準」，一旦學校有師生被列為確診病例，應立即停課並啟動遠距教學，避免群聚感染及進行校園消毒，並同步通報教育部即可，爭取防疫時效。

另一方面，教育部指出，如學校沒有確診病例，但基於師生曾接觸確診病例、健康管理對象較多等風險考量，或有大班課程、教室通風不佳等環境因素，學校也可以主動拉高防疫等級，小規模、短期內調整相關實體課程為遠距教學，只要做好授課學習品質，教育部也尊重學校或教授的課程規劃。

教育部也特別提醒，學校如果不是屬於因停課標準、小規模、短期內進行遠距教學等情形，而是要「大規模進行線上演練」或「全校性實施遠距教學」時，因為沒有突發疫情的急迫性，學校應將防疫需求考量及遠距教學方式等規劃先行報送教育部檢視後始得辦理。畢竟現在仍在學期進行期間，學校有義務提供完善授課學習品質，並配合防疫需求掌握學生到課的社會責任，學校實施遠距教學仍需對此社會責任自我課責。

因此，教育部於3月19日提供「 大專校院因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情採遠距教學注意事項」，請學校及教授持續準備、精進遠距教學，為將來各種疫情的可能發展，做最壞的打算、最好的準備。

(旺報 )