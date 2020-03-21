7歲小明再過幾個月即將升上小一，但他身高比同儕矮了一點，晚上睡覺也常發出劇烈打鼾聲，每天起床都抱怨睡不飽，甚至為尿床發脾氣，加上學習表現比同齡孩子差，都讓家人十分擔憂，赴醫檢查後確診為小兒阻塞型睡眠呼吸中止症，經手術切除雙側扁桃腺及腺樣體後，症狀才大幅改善，也對上學恢復信心。

亞洲大學附屬醫院耳鼻喉部主治醫師許哲綸表示，小兒阻塞型睡眠呼吸中止症好發於4-9歲孩童，常見症狀包括打鼾、鼻塞、張口呼吸、夜尿、生長遲緩等，因肥大的顎扁桃體及腺樣體，大幅佔據正常的呼吸通道，導致睡眠過程中出現停止呼吸，或呼吸低下等狀況，故近年研究發現此症更與注意力不集中及過動症有關。

就醫後，耳鼻喉科或小兒科醫師會先透過理學檢查，並安排顱顏側面Ｘ光或鼻咽內視鏡檢查，如有必要，會再安排睡眠多項生理檢查，如每小時有大於等於一次以上的睡眠中止或是睡眠低下的情形，即可確診為小兒阻塞型睡眠呼吸中止症。

目前經美國耳鼻喉頭頸醫學會建議，治療首選為扁桃腺及腺樣體切除手術，如合併過敏可同時治療，但許多家長聽到需要手術治療不免擔心，許哲綸強調，如不考慮開刀，除了接受抗組織胺及短期使用類固醇鼻噴劑外，亦可於睡覺時配戴陽壓呼吸器，但因孩童的順應性不佳，故效果有限，且長期使用可能造成孩子顱顏骨頭發育異常。

對於三歲以上孩童，切除扁桃腺及腺樣體並不會造成抵抗力低下，許哲綸提醒，罹患小兒阻塞型睡眠呼吸中止症的患者，若錯過七歲前的手術黃金時間，未來可能影響聽力、長相、智力發育等不可逆的情況，不可不慎。

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(中時電子報)