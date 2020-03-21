日職球隊巨人、羅德雙雙推出2020年球員Q版LINE貼圖，台灣球員陽岱鋼、陳冠宇也沒缺席，兩人都化身萌板大頭圖案，成為球迷日常愛用小物。不過可惜的是，羅德隊貼圖僅供日本地區下載，台灣球迷目前僅能下載巨人隊貼圖。

巨人隊共找了32名球員製作成貼圖，此季的貼圖特色是都只有2個日文字，因此許多用語都變簡稱，例如陽岱鋼的「おは」就是日文「おはよ(ohayo)」早安的頭兩字。

包含原辰德監督在內，坂本勇人、菅野智之、亀井善行、丸佳浩等球星都成了可愛又有趣的貼圖，新洋將「鯊魚哥」帕拉也拿起鯊魚手偶，一旁的顏文字也是鯊魚圖案。

巨人隊共找了32名球員製作成LINE貼圖，此季的貼圖特色是都只有2個日文字。（截自LINE STORE／鄧心瑜傳真）

而羅德隊同樣推出32人的貼圖，除了監督井口資仁外，今年剛加入的美馬學、福田秀平也都在內，備受矚目的佐佐木朗希也沒缺席，陳冠宇的貼圖則寫著結合他姓氏「陳」日文發音的招牌用語「チェンチェン大丈夫」，意思為「完全沒問題」。

陳冠宇日前才在IG上開心宣布羅德LINE貼圖開賣消息，也很興奮自己期盼已久的個人貼圖終於上市，不過可惜的是羅德隊僅限日本地區購買，因此有台灣球迷留言無法購入，陳冠宇也回應，「稍待片刻」、「已反應」。

羅德隊貼圖台灣目前暫時無法購買。（截自陳冠宇IG／鄧心瑜傳真）

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