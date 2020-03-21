紅瓦厝傳奇-台南當代藝術三傑聯合巡迴展」今天精彩開展，從左至右為陳錦芳、林智信、林榮德。（曹婷婷攝）

防疫期間不妨用藝術療癒人心！「紅瓦厝傳奇-台南當代藝術三傑聯合巡迴展」今天精彩開展，台南市長黃偉哲出席展覽開幕典禮，欣賞陳錦芳、林智信與林榮德老師油畫、版畫及雕塑類大作時表示，藝術作品撫慰、療癒大家在防疫期間的焦躁不安，也期待藝術文化種籽能散播出去，讓屬於台南、屬於台灣的藝術的能量更發揚光大。

三位藝術家不約而同來自紅瓦厝，紅瓦厝是歸仁舊名，也是老師們的故鄉。歸仁自清末以降，文人組成「敦源社」點滴累積的文化底蘊為養分，孕育出三位國際知名的藝術家是為傳奇。

身為策展人的成功大學蕭瓊瑞以「紅瓦厝傳奇」作為串聯三位藝術家的主題。其中，林智信老師所創作負有盛譽的〈迓媽祖〉版畫，更與清華大學科技藝術研究中心合作推出數位互動裝置，歡迎喜愛藝文的人士一同來欣賞台南在地三位傳奇藝術家筆下的璀璨世界，感受與分享他們在各色藝術表現上的精彩成就。

文化局說明，具聯合國「文化大使」身份的陳錦芳，作品圖像融合中外藝術家作品，以獨特的理論建構並詮釋屬於自己的藝術觀點，可謂是藝術史教科書；藝術家林智信除了名聞遐邇的版畫，其油畫與雕塑作品中的精采表現，足見其好學不倦與多才多藝；藝術家林榮德在作品中流露出強烈的音樂性，活潑、強烈的畫面建構出鮮明的個人風格。

三人的藝術風格雖有不同，卻都能從作品中感受到他們對於台南乃至於台灣的強烈情感，充滿著童趣、自由與理想。

「紅瓦厝傳奇-台南當代藝術三傑陳錦芳、林智信、林榮德聯合巡迴展」展期自3月20日至4月12日，後續也將巡迴至台北市國父紀念館（6月13日至6月28日）、台中市大墩文化中心（8月8日至8月26日）、高雄文化中心（9月18日至9月29日）與新竹縣立美術館（10月21日至11月8日），與原有的台南市文化中心共計5座城市展出。

(中時 )