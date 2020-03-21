嘉義家扶中心人員除主動聯繫善心企業，還辦義賣活動，才讓2月的助學金計畫順利籌備完成。（嘉義家扶中心提供／張毓翎嘉義傳真）

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟表現，近日許多行業因景氣差，只好「能省則省」，連帶影響社福團體的勸募情形；嘉義家扶中心每年2、8月前為弱勢孩童籌募助學金，今年距離發放時間不到1個月，卻還有150萬元的缺口，因此，中心人員除主動聯繫善心企業、人士，盼能慷慨解囊，還辦助學金義賣活動，才讓這次助學金順利籌備完成。

嘉義家扶中心朴子服務處表示，每年年初會為弱勢學子募助學金，今年規畫籌備385萬元，但在2月初仍有150萬元的資金缺口，同仁擔憂這次的助學金無法順利發放，特別拜訪固定捐款的單位，有企業坦言，疫情持續延燒，上半年的財務狀況受不少影響；不過，許多單位了解助學金仍無法到位，所幸紛紛慷慨解囊。

朴子服務處社工督導吳麗華說，今年1、2月的捐款比去年同期減少約200萬元，因疫情除了取消助學金典禮，且拉長募款期程；日前與經濟弱勢學子一同舉辦助學金義賣活動，不少在外縣市讀大學、受扶助家庭的孩子也特別返鄉參與活動，在3月初終於募足這次的助學金。

另外，嘉義家扶中心每年4月在嘉義市棒球場舉辦的園遊會，今年不得不延到12月6日，疫情日漸嚴峻，會不會擔心之後募款更不易，影響8月配合開學辦理的助學計畫？吳麗華說，只能期盼在這波疫情之中，有更多善心人士發揮「人溺己溺、人饑己饑」精神，關懷弱勢孩童，讓社會更溫暖和諧。

(中時 )