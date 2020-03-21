彰化縣今年舉辦第一場就業覽會，首創在戶外舉辦，吸引人潮強強滾，大夥戴口罩來求職。（吳敏菁攝）

彰化縣今年舉辦第一場就業覽會，首創在戶外舉辦，吸引人潮強強滾，大夥戴口罩來求職。（吳敏菁攝）

彰化縣今年舉辦第一場就業覽會，首創在戶外舉辦。（吳敏菁攝）

防疫減少聚會，各行各業都「蕭條」，但休養生息要拚更長遠的路，彰化縣政府舉辦今年首場就業博覽會，邀請60家廠商、提供1500個職缺，大夥紛紛戴口罩前來，不少人憋了近月不敢去理容院，戶外理髮服務，吸引大夥打手機逗相報，意外成了最火紅一攤。

縣長王惠美表示，這次就業博覽會是首場，也是首創在戶外，過去都在室內較舒適，但防疫也要拚經濟，會場移到戶外，攤位擦拭消毒，間隔1公尺，進來都先量額溫、噴消毒酒精，並採實名制留資料，以防有狀況發生時可以因應。

勞工處長吳蘭梅表示，舉辦「就業薪動力、美好薪未來」大型就業覽會，邀60多家廠商提供1000多個工作機會，包括20家上市櫃公司和很多彰化縣優質中小企業，透過媒合讓年輕人、求職民眾找到機會。

王惠美表示，現場劃四大主題，「行動履歷區」幫民眾檢視履歷表，「就業探索區」協助瞭解較適合朝什麼方向發展，「時尚造型」，感謝雅頓國際時尚義剪，讓求職朋友有一個好的第一印象，「健康體驗區」，推廣視覺障礙者專業技能。

「再等下去也不是辦法了！」這次參與徵才廠商，產業類別包含製造業、高科技業、保全業及服務業等，職缺包含工程師、儲備幹部、行政人員及作業員等多元化職缺，吸引人潮強強滾，不少人說，過年後就想找工作，但新冠肺炎風暴來襲，停頓腳步，企盼疫情快點消滅，各行各業儘快上軌道。

(中時 )