今年農曆春節大年初一晚間，1隻石虎被發現倒臥苗栗市台6線（後汶公路）6公里處，奄奄一息，幸獲熱心民眾與苗栗縣政府農業處及獸醫接力搶救下，將石虎救回，經農委會特有生物保育中心照顧、檢查，18日順利重返山林。

1月25日晚間，熱心民眾行經苗栗市台6線6公里路段，有石虎疑遭車輛撞擊，嘴角流血、倒臥車道，發現牠仍有氣息，隨即停車替石虎保暖並指揮交通。

遭撞的石虎為成年公石虎，身體擦挫傷、口腔舌頭撕裂傷，還有腦震盪，性命垂危，幸好在獸醫師春節期間出動搶救下，並在緊急縫合及高壓氧治療後，救援成功，情況穩定後，送農委會特有生物保育中心安置。

21日臉書粉專「公路總局：公路人」上傳石虎從治療到野放影片，並指出，受傷石虎近2個月療養和恢復期間，從3.7公斤增重到4.2公斤，18日在公路總局、特生中心及縣府人員祝福下，順利重返山林。

(中時 )