基隆市中正區於20日晚間傳出一位女性說他弟弟疑似罹患新型冠狀肺炎，已經兩天睡在車上，並打電話致市議員宋瑋莉服務處求助，女子在電話內不斷指出，弟弟因不敢回家，已經在車上待了第二天了，目前已出現「呼吸困難」等，與染病很像的特徵，讓她十分恐慌。

宋瑋莉接獲通知後，立即連絡1922進行通報，並指出，行政院衛生署疾病管制局自93年起就設有簡易記憶的免付費專線「1922」，以24小時全年無休提供民眾疫情通報、傳染病諮詢、防疫政策及措施宣導等服務，請基隆市民若有疑慮，千萬不要恐慌，第一時間撥打專線來進行通報，並聽從專業人員的指示，進行自我隔離或前往醫院進行檢疫。

宋瑋莉也強調，現在很多市民對於通報的機制還是不夠清楚，希望政府可以出面落實衛教宣導，並提醒民眾平時做好個人衛生管理，做到勤洗手，戴口罩，在感冒發燒時及早就醫，並遵循不上班、不上課原則，以小小的動作，來關愛自己，也關愛家人。

(中時 )