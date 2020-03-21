由韓非擔任總製片，張建棟導演執導，靳東、蔣欣領銜主演，李宗翰、李乃文、左小青、趙子琪、傅晶等聯袂主演的《如果歲月可回頭》，故事講述三個各自遭遇婚姻變故的男人，因一次自我療癒的旅行而結識，並在導遊江小美(蔣欣飾演)和其閨蜜區曉鷗(陳冰飾演)的幫助和鼓勵下，重新面對生活，維繫住各自家庭和親情，並收穫珍貴友情的故事，堪稱男版《我的前半生》。

蔣欣被問到與一群男演員有大量對手戲的感受，蔣欣則自曝:「東哥在片場特別關注大家情緒，雖然這是一部主要展現男人脆弱一面的劇，但自己在劇組是很被照顧的。」

霸氣娘娘蔣欣飾演兼職導遊江小美，帶三個男人闖異國重啟愛情。（愛奇藝台灣站提供）

靳東在劇中一改以往「上流菁英」形象，開場所飾演的白志勇就面臨被老婆狠心離婚，借酒澆愁成醉漢，不僅搞砸發布會更丟了工作，此等雙重打擊，堪稱「衰尾魯蛇」男主接班人，與黃九恆（李宗翰飾）、藍天愚（李乃文飾）意外組成「老男孩失婚團」。

靳東一改以往「上流菁英」形象，初次演繹大齡失婚男子。（愛奇藝台灣站提供）

該劇以白志勇(靳東 飾演)為視角闡述大齡男子被生活磨成老男孩的各種悲催，「看看我們日益下垂的眼袋、看看我們臉上越來越多的皺紋，再想想我們身分證的出生年月，不能再這樣下去了！屁股蛋都鬆了！」

(中時 )