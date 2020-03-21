截自新華社

中共官媒新華社今刊文批評副總統陳建仁，身為流行病學博士卻搬出「維基百科」裡的資料診斷攸關人命的醫學問題，一邊誇讚台灣的新冠病毒檢驗陽性率低而涵蓋率高，一邊毫無根據造謠攻擊大陸的防疫資訊「毫不透明」。其披著專業外衣，背離科學嚴謹，公然胡說造謠，性質尤為惡劣。

該文稱，陳建仁在網路發文，主要是為反駁台灣媒體對當局是否通過控制篩檢量以營造無社區傳播假像的質疑。但煞費苦心，在一個可自由編輯、修改內容的網路百科上抓取資料，進而推導出台灣檢驗涵蓋率甚至高於韓國的結論，而台灣和韓國的檢測人數分別是約2萬和30萬。「2萬＞30萬」，只能說，陳建仁的數學邏輯水準超群絕倫。

文中指出，陳建仁不僅背離專業理性胡說，大玩數字遊戲，還公然造謠。他以所謂有報導指稱大陸3月20日起將不再檢驗疑似病例，事實上是毫無依據的假消息；又以維基百科上沒查到大陸的病毒檢測陽性率資料，指控大陸資訊毫不透明。

文章批評，這樣一個頂著學術光環的公共衛生專家，對大陸衛生部門及世衛組織面向全球持續公佈的專業資料完全視而不見，靠著說不出來源的報導和非專業網站的數字來做專業判斷，這奇葩已非舉世罕有，而真是舉世獨有。

文章說，新冠肺炎病毒單靠核酸檢測並不完全準確。根據大陸最新診療方案，病例確診需結合核酸檢測、血清特異性抗體檢測、胸部影像學檢查等多個標準。有些病例並非通過核酸檢測確診，兩者並非完全關聯。而且，大陸方面也沒有掩蓋病毒檢測資料。以疫情一度最嚴重的武漢市為例，2月27日至3月2日，每日核酸檢測約2萬人。相關資料在網上隨處可得，何來不透明？身為專家，陳建仁是真不懂，還是裝不懂？

該文稱，陳建仁信口開河並非一次兩次，稍微回看其近期涉疫言論，便可透見此人品行。他宣稱台灣防疫先知先覺、劍及履及、超前部署，又妄言台灣若是世衛組織成員，台灣專家就能早進入武漢提前發出示警，還造謠攻擊世衛組織一再附和中國疫情可防可控，惡言指責世衛組織總幹事譚德塞。其意再明顯不過，一則是褒揚台灣防疫做得就是好，二則是指責世衛組織不讓台灣加入就是錯，前者得問問台灣民眾怎麼看，後者則要問問國際社會怎麼看。自我標榜要經得起社會公論檢驗，而氣急敗壞、信口雌黃、背離專業地抹黑叫囂，則完全暴露了自私、醜陋的政客本性。

文章最後指，這種本性當然不是陳建仁個人所有。疫情發生以來，民進黨當局、獨派政客及媒體輪番上陣，持續進行政治操弄，不斷編造謊言，大肆抹黑大陸，無所不用其極地煽動仇恨、挑起對立。疫情仍在全球蔓延，但他們心心念念卻惟政治算計，只想著如何反中抗中「以疫謀獨」，企圖趁火打劫，撈取一黨一己之政治私利。面對良知的檢測劑和人性的臨床診斷，陳建仁們就沒有一點慚愧嗎！

(中時 )