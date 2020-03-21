美媒揭露，美國情報單位今年1月至2月曾多次警告疫情的嚴重性，並指北京政府隱瞞，建議華府需要採取措施因應，甚至去年做過模擬演習，但川普置若罔聞。
美國《華盛頓郵報》引述消息人士的話說，情報機構追蹤疫情在大陸及其他國家的擴散情況，又警告陸方官員淡化疫情影響，但沒有預測病毒何時流入美國或建議應對方案。參眾兩院的情報委員會今年1月及2月聽取相關簡報。
知情的高級官員透露，川普或許沒料到後果，而華府內部不少人亦不能使他積極抗疫。直到1月18日，衛生部長艾薩才有機會與川普討論疫情，而川普卻反問何時恢復出售加味電子煙。
至1月底，官員與時任白宮代理幕僚長馬爾瓦尼會面，他們遊說高級官員監控疫情。白宮國內政策委員會主任格羅根當時警告，假如華府不認真看待新冠肺炎疫情，事件將危及川普連任。
紐約時報也披露，疫情大爆發前，美國政府就做過多次演習，結果均顯示美國沒好因應新型冠狀病毒這類大流行的準備，但政府依然少有動作。
(中時 )
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