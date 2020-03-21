花蓮縣富里鄉永豐村鱉溪上游石厝溝，今下午發生孩童溺斃意外，3名就讀國小的范姓兄妹檔與鄰居兩名國小女童，相約到吉哈拉愛橋附近水域戲水，就讀小4的弟弟不明原因溺水，消防人員現場緊急急救，隨即送醫仍不幸喪命，小6的哥哥試圖救弟也被水倒嗆，直說噁心想吐，但意識清楚。

警方指出，范姓兄妹檔分別是就讀小6的哥哥（12歲）、小5的姊姊與小4的弟弟（10歲），住台東，這周因返鄉掃墓，3人提前回花蓮，可能因今日放晴，怎料與鄰居相約前往戲水，卻發生溺水憾事。

警方說，哥哥疑似試圖搶救溺水的弟弟，被水嗆到，讀小5的姊姊也通知大人趕往，富里消防分隊說，弟弟當時已由民眾救上岸並移至路邊等待救援，但失去呼吸心跳，現場施以急救，隨即將兄弟倆送往玉里慈濟醫院急救。

據了解，該處水域水深約2公尺，屬鱉溪上游石厝溝，他們在吉哈拉愛橋處戲水釀意外。

(中時 )