黃偉晉的新歌〈我還相信我〉，詞曲由他與韋禮安共同創作，配唱過程中，身兼製作人的韋禮安，暖男般的貼心問候，幾度讓偉晉落下男兒淚。偉晉印象最深是，一開始配唱該曲不順利，有次收工他正吃晚餐，突然收到韋禮安傳來的打氣訊息，他立刻大噴淚：「我看到禮安哥的訊息整個大釋放，才發現原來我內心還是很挫折，只是裝沒事，後來就在火鍋店大落淚。」

這首搖滾民謠曲風的〈我還相信我〉，鼓勵大家「當人生中遇到挫折、困難的時候，生活中找不到北極光沒有關係、沒辦法面對自己的陰暗面也沒有關係，你一定要相信自己就是那盞光」；MV導演找來巨大的熊貓布偶，藉由熊貓一雙深不可測的黑色雙眼，投射當人很難過或者很開心、沮喪的時候，外界其實是看不透他內心真實的情緒，偉晉說：「很像我以前心情不好的時候，因為工作的關係，還是得在鏡頭前面表現很開心、很敬業的模樣，即便當下我有多不開心，我都要製造歡樂給大家。」他用台語搞笑大喊：「我跟你們說，這個就是藝人的辛酸啦。」

他萬萬沒想到拍攝MV最大的考驗，竟是開車上路，由於熊貓的頭太巨大，根本擠不進駕駛座，變成偉晉得親自開車載熊貓上路，偏偏車子是難度特高的手排車，讓偉晉整個人挫勒等，透露自己12年前考過手排車，但從未真正上路，正式開拍時，由於他一直拿捏不準離合器跟油門的踩放時機，忽快忽慢之間造成有時會急煞，讓後座的熊貓哥嚇的半死，車子拼命熄火至少十幾次，他笑說：「因為熊貓戴著頭套其實什麼都看不到，他就一直說怎麼了、怎麼了，好恐佈、好恐佈，就被我嚇的半死，我就說沒事沒事，是我開的很爛。」

偉晉日前拍攝〈我還相信我〉MV。（愛貝克思提供）

偉晉日前拍攝〈我還相信我〉MV。（愛貝克思提供）

(中時 )