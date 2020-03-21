據日本共同社21日報導，挪威奧委會20日宣布已向國際奧委會（IOC）主席巴赫遞交請願書，指出「新冠病毒疫情在全球範圍內得到嚴格控制前，不應舉行東京奧運會」。對於堅持奧運7月24日開幕的IOC方針，各國和地區的國內奧委會（NOC）等開始出現異議。

東京奧運會和帕奧會組委會副主席遠藤利明接受共同社採訪時，就挪威奧委會向IOC遞交文件要求奧運延期一事回應稱：「作為組委會，認為還未到決定取消或延期的階段。」他同時表示，「最終決定的是IOC。將面向7月舉辦推進準備」，強調舉辦方針不變。

在希臘古奧林匹亞體育場引燃的奧運聖火20日乘專機抵達日本，受新冠肺炎疫情的影響，原來計劃的盛大歡迎儀式變成只有少數人參加的簡短儀式。

挪威奧委會強調，其上述主張是與國內的各競技團體協商後提出，要求IOC進一步明確到最終決策為止的過程。巴赫反覆表示對奧運舉辦與否「不設」判斷期限。

據路透報導，斯洛維尼亞奧委會主席Gabrovec也在當天向斯洛維尼亞通訊社表示，東京奧運應該延期。他將選手無法保證訓練場地的現狀視為問題，稱「不能在7月舉行，延至2021年舉行也沒有任何問題」。西班牙奧委會主席也認為應延期。

美國游泳協會向該國奧委會和帕奧委員會（USOPC）要求盡力將奧運延期1年。泳協執行長（CEO）Hinchey在公開的文件中呼籲稱，「目前選手們承受著巨大的壓力、精神負擔和不安，應該將他們的身心健康放在第一位」，提出希望USOPC為選手發聲。

據多家英國媒體報導，該國田徑協會主席Coward也表示，奧運應該延期。據英國廣播公司（BBC）報導，他指出訓練設施關閉等，「（對選手而言）負擔非常大，必須立刻做出決定」。

《紐約時報》指出，越來越多的日本運動員、專家和普通民眾深信，不可能舉辦奧運會，但日本奧組委和IOC卻一直堅稱，奧運會將如期進行，這種不確定性讓圍繞奧運會的整個生態系統陷入了等待狀態。從可口可樂、豐田汽車、三星和谷歌這樣的大贊助商，到飯店、Airbnb經營者、保全公司和旅行社等小企業，都在為奧運會做準備的同時，也在為賽事可能取消做準備。

日本有巨大的經濟誘因來盡可能地推遲做決定的時間，並押注新冠病毒的進程將出現急劇變化，這種病毒已在世界各地造成逾1萬1000人死亡。若斷然取消原定於7月下旬開幕的奧運會，對已經處於衰退邊緣的日本來說，可能會導致經濟災難。

(中時 )