新冠肺炎疫情持續升溫，不少民眾瘋狂搶價民生用品囤貨，經濟部長沈榮津今（21日）找來相關業者喝咖啡，衛生紙、泡麵兩產業的廠商允諾將配合政府，將連續兩周、24小時全天候生產，讓物資供應無虞，以因應民眾的需求。

經濟部今在臉書貼文表示，國內主要衛生紙、泡麵製造商，在假日時被沈榮津部長約來經濟部開會，壓力可能有點大，開會前大家表情都很嚴肅。不過，會議結束後，大家都有共識要一起努力、讓國人安心，表情也就輕鬆不少。

經濟部指出，「歐吉桑」部長沈榮津提出兩個感謝。首先感謝衛生紙跟泡麵製造商的配合。今日與會的衛生紙製造商，包括永豐餘、正隆、金盛世；泡麵部分業者為統一、維力，兩個產業都表達願意配合政府，承諾將會連續兩週，24小時全天候生產。至於在趕工時所遇到的困難，經濟部會來協助排除。

經濟部也要感謝各大賣場，目前已有家樂福、愛買、好市多、大潤發、全聯，在與政府討論後，於賣場實施衛生紙一人限買一串的措施。

之所以實施限買一串的模式，是因為有極少數人當成在批發、直接買到爆，在比較熱門的賣場，工作人員一天內就得幫衛生紙補貨上架50次。

此外，經濟部提醒，七卡臣（拭尻川）、慶鼻（擤鼻），大家都需要，賣場限買一串，大家都可以買，否則現場工作同仁，實在是補貨補到手軟。衛生紙製造商已承諾全天候生產，大家都可以買、慢慢買，共同體恤補貨到手軟的工作同仁。

(中時電子報)