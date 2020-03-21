江惠儀、曹雅雯、吳申梅近日上《上奅台灣歌》，Lulu「情境劇隨堂考」測驗女嘉賓撒嬌功力，曹雅雯和江惠儀撒嬌技爆發向蕭煌奇討禮物，被萌暈的蕭煌奇敵不過撒嬌魅力紛紛說好，一分鐘內送出鑽石和名車，讓Lulu傻眼大笑：「拜託一下，不到一分鐘你就答應人家!太快妥協了啦!」

第三十屆金曲獎最佳台語女歌江惠儀，任職於電信公司工程師，因到台北工作開銷變大，無意間看到歌唱選秀節目，過一關有五千元獎金而報名，一路成功衛冕才踏進音樂圈，她在節目中也感謝恩師荒山亮的提拔。

曹雅雯從小就開始上電視參加歌唱比賽，因剛出道時身材較臃腫，遭到網友的閒話批評，但她並沒有輕易被打倒，反而努力變得更有自信，朝著自己的夢想邁進，用歌聲帶給大家快樂。

曹雅雯表示因繁忙工作而忽略家人健康，某日因爸爸腸胃不舒服，趕緊回南部帶爸爸去照胃鏡檢查，當在看片子醫生告知可能是癌症時，她心情頓時跌落谷底大哭，所幸檢查結果是較嚴重的胃潰瘍，醫生也說若晚點發現可能後果無法預料，讓她萬分自責。

(中時 )