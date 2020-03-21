美國總統川普日前喊話要化解石油戰僵局，激勵油價周四（19日）飆漲24%，但經歷一日狂喜行情後又翻臉，外傳俄羅斯總統普丁不屈服於沙國減產壓力，消息一出，周五油價再度重挫逾10%，來到22.5美元，累計本周跌幅高達29%，寫下1991年波灣戰爭以來單周最慘。

IHS Markit能源分析師Marshall Steeves表示，油價暴跌歸因於肺炎疫情各國封城封國，包括加州、紐約等民眾全部居家辦公，禁止不必要的出遊，導致油市需求疲弱，加上沙烏地與俄羅斯增產削價引爆石油價格戰，進一步造成供給過剩。

俄羅斯指控，沙國用減產協議的方式來勒索俄國，總統普丁強調不會屈服於沙國的壓力，意味著石油價格戰短時間難休兵，而目前沙國也打算借錢來度過這場危機，計畫將高債務上限由GDP占比30%提高到50%。

華爾街日報報導，OPEC秘書長Mohammad Barkindo周五與德州石油監管部門進行會面，尚未知雙方是否討論減產協議。但此前消息指出，德州的石油監管機構正考慮削減石油產量，為1970年來首次。

油田服務商Baker Hughes最新數據顯示，上周美國石油鑽井減少19台至664台，代表未來原油產量可能下降。

紐約油價周五狂瀉2.69美元（或10.7%），收在每桶22.53美元，本周累計重挫29%，創1991年1月波灣戰爭以來單周最大跌幅；布蘭特原油大跌1.49美元（或5.2%），收在每桶26.98美元。

(中時電子報)