姜錫鉉畫中的玩具熊反應了每個人內在的情感。（形而上畫廊提供）

全球疫情時代，恐慌造成了反亞裔或仇華現象，然而更多的藝術工作者在此時，希望以藝術的力量，讓人們放下對立，在艱難的時刻更看見友誼與融和，也藉著藝術家對世界的凝視，在2020年之春，在疫病之外仍能看見春暖花開，無畏向前。

曾任法國總理的多米尼克．德維爾潘與潘雅德父子，不畏香港情勢而於近日在香港上環設立新畫廊Villepin，首檔展出法籍華裔藝術家趙無極的作品，並以《友誼與融和》為展題，希望呈現趙無極融合各種迥異文化乃至藝術風格的創作歷程，同時也展現其生涯中與許多藝術家及收藏家建立的深厚友誼。

慶祝趙無極誕辰百周年紀念，而Villepin的核心價值正是友誼，於是以此展向東西方藝術傳統集大成者的趙無極致敬；同時，Villepin可說是由收藏家為收藏家而創立的畫廊，多米尼克·德維爾潘於2005至2007年擔任法國總理，在他擔任外交官期間，便常與世界各地的藝術家會面，也藉以了解藝術在連接各文化中所發揮的力量。

潘雅德則是自幼在藝術圈子裡長大，母親為知名的雕塑家瑪麗羅爾·維貝爾·德維爾潘，姐姐是畫家瑪麗·德維爾潘，童年便有幸在周遊列國時與趙無極、安塞爾姆·基弗、康明姬、皮埃爾·蘇拉熱等人相識，從藝術家角度而非市場角度接觸藝術。他指出：「藝術擁有將人們凝聚團結的力量，這也是我們致力追求的價值核心。在這艱難的時刻，我們 更需要藝術。」也指出此時展出趙無極的作品「比任何時刻都更有必要，更有意義。」

台灣形而上畫廊近日則策畫了《春天的表情No.20》，呈現了16位國內外藝術家眼中的春天，包括奈良美智瞪著大眼睛，小心翼翼環視的小女孩；三宅信太郎畫中有著三角臉，長耳朵，超大嘴巴和牙齒的人物，天真笑容捧著骷髏頭；設定出諸多有趣角色宛如劇場演出的姜錫鉉繪畫，有著叫「泡泡」的粉紅熊、叫「極地」的紫色熊，宛如每個人心中的喜怒哀樂、憂愁驚恐。此外，張堂庫的貓、王攀元的狗，耿晧剛的米奇、米妮等，也不缺席這場對春天的凝視。

(旺報 )