美國加州宣布全州進入「居家隔離」（stay-at-home）狀態，民進黨前主席施明德在臉書表示，他女兒也自史丹佛返台「自我囚禁」在2樓，父女還沒有見到面。

美國目前已經有19624例新冠肺炎確診，260人死亡，確診病例最多者為紐約州8403例、華盛頓州1524例、加州1247例。死亡人數最高者為華盛頓州83人、紐約州46人、加州24人。

根據《鳳凰網》引述《21世紀經濟》報導，當地時間3月19日晚上7點，加州州長Gavin Newsom宣布全加州進入「居家隔離」（stay-at-home）狀態，加州成為美國第一個要求居民「如非必要，不允許離開家」的州。該命令從19日晚上開始生效，結束日期未定。

伴隨著加州州長簽署「居家隔離」令，所有加州州內的酒吧、夜總會、劇院、體育館和會議中心被下令關閉，但雜貨店、便利店、餐廳、加油站、藥店、銀行等場所還將繼續開放。

史丹佛大學也在官網宣布，已暫停當面授課，並要求學生返回家園。

施明德也在臉書表示，由於史丹佛大學宣布撤離全校師生，他女兒被迫離開宿舍，抵台後現自我囚禁在二樓，父女還沒見到面，一切都靠FaceTime。

(中時電子報)