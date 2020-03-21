不用出國了，彰化一縣就有多國風情，彰化縣政府鼓舞防疫紓壓，可以趁此時候，走向戶外，認識彰化獨一無二的美，3條全台最綿長木棉道正火紅，員林探索樂園40隻恐龍就在身邊，芳苑還有海牛伯伯引領深入海角天涯，海天遊蹤從自己的家鄉開始吧！
彰化擁有3處「木棉花道」開成艷紅隧道，分別在東螺溪木棉道二林路段和道埤頭路段以及竹塘木棉道，南彰化也擁有全台唯一以恐龍為主題的親子「探索樂園」，40隻恐龍就在身邊，一比一身形再搭配音效，逼真進入侏羅紀公園；台灣最大公路花園「田尾公路花園」菊花不夜城點亮奇觀。
更有全台少見的糖廠小火車「溪湖糖廠」；為愛撐傘的和美「卡里善之樹」以及八卦山全台最長「天空步道」等戶外場所，休閒農場也非常豐富，以浪漫造景及園內可愛草泥馬「今夜星辰休閒農場」；銀行山景「日月山景休閒農場」，可享受餵牛、美食、休閒及烤肉等多元化體驗；「大山牧場」可以品嚐最新鮮的牛奶和其奶製品。
彰化還有全台獨一無二的芳苑「海牛採蚵車」，搭著牛車潮間帶生態體驗，伸港鄉「蚵仔寮」可以挖貝、戲水，縣府也呼籲，防疫期間，儘量保持1公尺適當距離，避免接觸及感染，做好個人衛生習慣，遵守「2不3要」原則，勤洗手、戴口罩，實自我健康管理。
(中時 )
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