閻奕格日前推出全新數位EP《少了一件牛仔褲》，今（21日）特地邀請20位粉絲，與她一起慶生迎接30歲生日，久未與歌迷見面的她很期待今天：「其實這是我出道以來第一次有跟粉絲這麼貼近的慶生活動，今天到場的粉絲們很多都是從十年前就開始支持我到現在，希望能夠再和大家一起度過下一個10年。」

今活動設計了許多貼近日常的橋段，首先讓粉絲與閻奕格一起包水餃，因應新冠肺炎疫情，她特別貼心地提醒現場每個人包水餃前要把手洗乾淨，並戴上手套和口罩。閻奕格透露自己上一次包水餃已相隔約20年，沒想到這回意外成功包出賣相極佳的水餃，她貼心替大家下水餃，難得能夠被偶像親自服務，粉絲們開心大呼「這是吃過最好吃的水餃」；活動尾聲閻奕格許下30歲生日願望：「現在肺炎的疫情在全球真的越來越嚴重，真的很希望能快快度過這個難關，大家一定都要平安健康，這非常重要。」

《少了一件牛仔褲》EP獲得好成績，她希望今年能夠推出一張出完整的專輯，問起男友送了什麼生日禮物？閻奕格羞回其實已經收到男友送的驚喜禮物：「他在禮物盒裡放了一瓶乳液，說最近天氣忽冷忽熱要我記得保養，但仔細一看才發現乳液下面還放著一盒項鍊。」小巧思令她非常感動，而今天活動結束後，她將和男友一同共度晚餐。

閻奕格今迎接30歲生日。（華研國際提供）

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