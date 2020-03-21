寧夏、遼寧、福建等省市援助湖北襄陽、協助治療新冠肺炎病毒的醫療隊，3月20日起陸續踏上歸途，為了感謝醫療人員的付出，襄陽市頒給每位醫療隊員1只紀念盤，以及包含1件書法作品、1首歌曲和1幅照片的「文藝禮包」。

襄陽市贈送的紀念盤，鑲嵌襄陽市花紫薇，並在邊緣刻上醫療隊員名字。而為每個人量身打造的「文藝禮包」中，除了有抗疫感恩歌曲MV《你的眼睛像那花蕾》行動碟之外，照片及書畫作品都是因人拍攝，因人繪就。

襄陽市新冠疫情防控指揮部表示，為表達對各省市支援醫療團隊的感恩，該市文聯提前集結該市攝影家協會、市書法家協會、市音樂家協會的文藝家，精心準備禮物，例如28名攝影家分成11個小分隊，奔赴襄陽地區的22個「援襄」醫療隊駐地，為654名醫護人員拍攝個人照，記錄下他們脫下防護服、摘下口罩後的最美瞬間，除了製作實體照片，也交由書法家進行創作，最後把所有禮物組合成禮包，趕在醫療隊離開襄陽之前贈送給每位歸心似箭的醫療隊員。

(旺報 )