台中枇杷甜美多汁又大顆，農業局蔡精強（中）率隊北上行銷。（台中市政府農業局提供／陳世宗台中傳真）

今年因雨水少，日夜溫差大，適合枇杷生長！台中地區枇杷甜度高、顆粒大又多汁，品質更佳，台中市政府農業局為行銷台中枇杷，21、22日兩天赴台北市希望廣場舉辦「台中市優質枇杷暨農特產品展售活動」，除推廣枇杷，也將台中茂谷柑、香菇、咖啡等，優質農特產品推薦給北部民眾。

農業局長蔡精強說，枇杷屬高經濟作物，是本土性強且極具競爭力的水果，台中栽培面積約807公頃；其中新社區就佔了約474公頃，年產量約5132公噸，為全國最大枇杷產區，產期自2月中旬至4月初。

蔡精強指出，新社區枇杷生產於海拔800至1000公尺左右的頭櫃、二櫃地區，氣候涼爽，日夜溫差大，是最適合種植枇杷的地區。

農業局表示，新社生產的枇杷果粒大、色澤佳、口感獨特、甜度高達11度以上，深受消費者喜愛及肯定，品嚐過的人都讚不絕口，歡迎全國各界多支持台中優質農產。

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