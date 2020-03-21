中央流行疫情指揮中心自21日起提升全球旅遊疫情建議至「第三級」，因應居家檢疫需求大增，南投縣政府21日再徵用1處「檢疫旅館」，目前共3處可提供170間房數，為中部縣市最多；彰化縣則維持「專案安置」處理，可容納20人；台中市的「居家檢疫替代所」，目前有30間，24日將再增加46間。

台灣對全球旅遊警告提升到3級，入境者均須居家檢疫14天，隨著居家檢疫人數大增，「檢疫旅館」需求因應而生，中彰投縣市政府也各協助無人照顧及無適當檢疫住所的民眾，徵用旅店作為短暫檢疫住所，民眾詢問反映熱絡。

南投縣政府21日再徵用1處居家檢疫旅館，目前3處共計有170間房間，依旅館設施及供餐不同，每天收費從900元到6千元不等。其中，部分提供三餐；部分僅提供早餐，代訂餐點費用另計。

南投縣副縣長陳正昇表示，為避免有檢疫需求民眾隱匿疫情或到處趴趴走，南投縣府防疫工作提前部署，感謝旅店業者善意提供優惠價格及防疫服務，有需求的南投縣民縣府審核後，以「檢疫旅館」做定點管理及服務，希望將疫情的傷害降至最低。

彰化縣則鼓勵「換位安置」，建議居家隔離者住家裡，由家人到旅館住宿。彰化縣衛生局長葉彥伯指出，針對無家可歸或無單獨住宿的適當空間者，則以「專案安置」，目前可提供20人容納量，已安置8、9人。

台中市的「居家檢疫替代所」第一波有30間，提供三餐，每天收費2千元，台中市府民政局長吳世瑋表示，經審核通過於20日已有5人住進、21日有12人進住，預計22日入住的有11人，經民政局緊急與業者溝通，第二波將於24日再增加46間，因房間設備及規模不同，每天收費為2500元。

(中時 )