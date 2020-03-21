元大S&P原油正2 ETF（00672L）雖免除下市危機，但投資人質疑有消息提前走漏「自肥」事件卻越演越烈，元大投信21日在官網上緊急發出聲明稿，還原事情過程，並強調未有圖利目的及內線交易等情事。

元大投信聲明稿全文如下：主管機關自108年7月26日發布金管證期字第1080322036號令：「二、依據期貨信託基金管理辦法第八十三條第二項第三款，規定期貨信託基金淨資產價值有下列情況者，應報本會核准後終止期貨信託契約：（一）對不特定人募集之期貨信託基金：2.屬指數股票型期貨信託基金者，最近三個營業日之基金平均單位淨資產價值較其最初單位淨資產價值累積跌幅達百分之九十時或基金平均淨資產價值低於新臺幣二千萬元者。」

由於近期原油期貨市場行情大跌，自3月5日至17日，西德州原油期貨下跌幅度達40.66％，本公司經理的元大原油正2ETF淨值由9.59元跌至2.18元，跌幅高達77.3％，已接近主管機關先前函令所規定應終止期貨信託契約辦理下市清算條件。

因自主管機關發布上開函令以來，並未有ETF符合條件，故本公司於3月16日特地前往證交所進行本基金下市清算流程討論，顯見本公司對於主管機關擬放寬下市標準並不知情。

截至今年2月底止，本基金受益人數高達70,748人，若遇原油期貨市場快市而清算下市，恐將影響眾多投資人權益。因此本公司於3月18日向期貨公會反映，建請主管機關基於保護投資人權益，盱衡市場現況，使本基金得免清算。

然而，3月18日當晚西德州原油期貨暴跌23.78％，使本基金淨值由2.18元下跌至1.4元，加計3月16日（淨值2.4元）與17日（淨值2.18元），三營業日平均淨值為1.99元，已達基金上開清算門檻。

由於本基金為指數股票型期貨信託基金，為上市交易受益憑證，其訊息需透明且即時，為符合主管機關規範暨保障投資人權益，19日開盤時，本公司隨即於元大投信官網與元大ETF網站上傳公告，並於公開資訊觀測站刊登重訊，告知投資人本基金已達主管機關規定清算之門檻，本公司將報請主管機關核准後終止期貨信託契約，以善盡善良管理人之責任。

相關公告刊出後，本基金由於受益權單位數用罄，過往均有一定程度溢價，但受到清算下市公告影響，投資人開始出脫手中部位，本基金由溢價轉為大幅折價。當天本基金收盤價格下跌34.43％，成交量高達667,912張。

本基金於3月19日出現大幅折價，意味投資人的市場交易價值遠低於基金之淨值，意即投資人急於出脫，價格賣得太便宜，為平抑市價，故市場ETF參與券商與流動量提供者為提供流動性、維護市場合理價格而買進，買進的理由與是否清算毫無關係，而且流動量提供者為風險中立之市場參與者，在提供流動量之餘，就相關部位均另建立有避險部位，顯見並非基於與投資人對作目的，僅為正常合理之造市行為，且當天台灣股票市場主要流動量提供者與參與券商為讓交易價格回歸正常區間，均協力進行造市，其部位均為自營商造市「避險」之用，在證交所網站即明確載明，並非如市場謠傳之以圖利內部人為目的內線交易。

且過往碰到市場大幅折價之際，流動量提供者與造市商大舉進場買進本基金並非先例，2019年11/21（四）與2019/11/22（五）本基金出現大幅折價之際，市場流動量提供者亦分別進場買進45,761張與80,682張，足見此一操作為ETF造市商為平衡市場價格所進行的例行操作，並無任何有心或特別目的。

另外在3/19（四）中午收盤前，已有媒體刊出即時訊息，金管會顧主委上午參加立法院財委會公會後表示，針對元大原油正2ETF證期局有意放寬下市門檻，從前3天的平均放寬到前30天的平均，目前正在積極研議中，「ETF 清算還需要金管會核准，投資人先不要急。」

顧立雄表示，針對元大原油ETF是否有緩清算或緩下市措施，會斟酌其特別情況，會考量近期的波動比較劇烈，過去原來是以前三個營業日的平均到達2元，會考量放大，考慮放寬為前一個月的平均數，是暫時或是調整規定，顧立雄說，請證期局延議當中。

當日下午，本公司即已於金管會網站得知主管機關已發布新函令（金管證期字第1090335155號），修正期貨信託基金單位淨值低於一定標準應報金融監督管理委員會核准後終止期貨信託契約之規範，將原本「最近三個營業日」淨值累積跌幅達90％修正為「最近三十個營業日」，且因國內外經濟金融情勢變化，致基金淨資產價值發生重大波動，得報本會核准於一定期間不受前揭規定限制。

新函令發布後，本公司隨即調整公司官網與ETF網站之公告，並同步刊登公開資訊觀測站重訊，告知本基金目前不需立即清算，另有申請例外豁免空間，以免投資人恐慌拋售。

而在本公司因應主管機關法令變動調整公告與重訊內容後，3月19日晚間油價厤有戲劇性之變化，美國表示將介入OPEC與俄羅斯之價格戰，以確保原油價格之穩定，西德州原油單日大漲24.39％，本基金19日淨值因此回歸2元大關，且由於本基金短期內已豁免下市門檻之影響，投資人逢低加碼意願強烈，20日當日收盤價為2.98，上漲86.25％，成交量高達502,427張；也由於當日溢價幅度大增，市場全體ETF流動量提供者與造市商為平抑價格，讓投資人買進價格不致過高，基於調節市場價格，才將前日買進之避險部位分批賣出，賣出總張數為115,976張，亦為穩定市場價格制式操作。

元大S&P原油正2 ETF近期雖由於主管機關法令調整，不需立即進行清算，然由於近期原油市場波動仍極為劇烈，如20日晚間西德州原油期貨價格又下跌12.66％，足見相關產品風險仍極為可觀，投資人交易本基金前務必審慎評估可能風險及自身風險承受度，並須特別注意當大幅折溢價出現後，投資人ETF賣出價格過低或買進價格過高風險。

由上述過程可知，本公司與造市商均無一知悉主管機關將修正期貨信託基金放寬下市標準，而主管機關係為避免7萬餘名散戶投資人因國際金融及原油市場大幅波動，連帶使國內期貨信託基金淨值可能達到原本之清算標準而被迫清算，方修正相關規範，而本公司亦於主管機關發布相關修正規範後，立即公告本基金免予清算訊息，故過程並無任何不法，請投資人勿任意聽信市場之謠言。

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