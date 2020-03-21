新冠肺炎全球大流行，美國疫情也非常嚴峻，股市暴跌、失業人口驟增、封關、停課、禁足等等，正當外界以為總統川普的民調勢必走低，沒想到卻不跌反漲。根據美國廣播公司（ABC）跟Ipsos在3/18-3/19聯合進行的民調顯示，高達55%受訪者肯定川普的抗疫表現，不同意的人則有43%。

相較於一周前，只有43%民眾肯定，批評川普政府的則高達55%。

而若根據黨派區分，僅30%民主黨支持者對川普的表現持肯定態度，69%表示不滿。共和黨支持者則一面倒，高達92%肯定川普，僅8%不以為然。

一周來川普的確一改之前對新冠病毒的輕蔑態度，自14日起每日親自向公眾簡報防疫進度，也頒布了多項措施，包括緊急補助、降息、擴大檢疫等等。

此外，川普在防疫記者會上的態度也沈穩不少，有別於昔日猶如上演真人秀的誇張言論和態度，近來表現得更穩重，並有模有樣回答記者提問，更像一般人所認知的總統。

(中時 )