世界職業撞球與斯諾克協會（World Professional Billiards ＆ Snooker Association， WPBSA）官方今天（3月21日）傍晚宣布，基於新冠肺炎疫情在全球擴散，原定在4月18日至5月4日於英國錫菲（Sheffield）克魯西布劇院舉行的「2020斯諾克世錦賽」將延期舉行。

世錦賽是斯諾克年度3大賽事之首，象徵斯諾克運動最高榮譽。WPBSA表示，希望世錦賽能改期到7月或8月，但最終需要視具體情況而定。

(旺報 )