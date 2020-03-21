四月在英國舉行的2020斯諾克世錦賽延期 18:382020/03/21 旺報 廖慧娟 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 2020斯諾克世錦賽延期。（取自新浪微博＠中國新聞網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 世界職業撞球與斯諾克協會（World Professional Billiards ＆ Snooker Association， WPBSA）官方今天（3月21日）傍晚宣布，基於新冠肺炎疫情在全球擴散，原定在4月18日至5月4日於英國錫菲（Sheffield）克魯西布劇院舉行的「2020斯諾克世錦賽」將延期舉行。 世錦賽是斯諾克年度3大賽事之首，象徵斯諾克運動最高榮譽。WPBSA表示，希望世錦賽能改期到7月或8月，但最終需要視具體情況而定。 (旺報 ) #延期 #英國 #肺炎 #新冠 #新冠肺炎 #全球 #比賽 #斯諾克 #賽事 #延期 #舉行 也許您會感興趣 推薦閱讀 里長揪團歐洲行打卡遭瘋傳 網嗆：就不要樂極生悲！ 09:592020/03/17 生活 MLB》洋基小聯盟第2人感染新冠 14:372020/03/18 體育 韓職防疫 戴口罩比賽超級狂 16:192020/03/18 體育 疫情不宜出國 CATCHPLAY＋以電影帶民眾環遊全世界 20:112020/03/18 娛樂 奧會：東奧舉辦 不會犧牲運動員權益 10:292020/03/20 體育 防疫E起動 障礙路跑賽推居家運動妙招 15:242020/03/20 體育 球類陪練員確診 同團33人隔離檢疫 19:372020/03/20 體育 不敵疫情 台南知名丸傑水產餐廳爆歇業 20:302020/03/20 生活 大陸新冠肺炎防治手冊多語版 分享219國及地區 21:252020/03/20 兩岸 趙少康談疫情 沈富雄：你這句話很殘忍 00:262020/03/21 政治 國際熱門新聞 戳到痛處？記者提關鍵問題 川普動怒羞辱他 - 國際 全身著火、像吞玻璃！她曝新冠肺炎恐怖症狀 - 國際 川普厲害 疫情嚴峻也無法拉低他的民調 - 國際 別唬我！陸首傳境內零新病例 川普冷酸一句話 - 國際 管你的！川普就是要稱「中國病毒」筆記露玄機 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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