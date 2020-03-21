新冠肺炎衝擊各行各業，行政院編列振興抵用券預算共23億元，預計結合國內旅遊住宿，每房800元，待疫情趨緩後發放。面對各界拿振興抵用券與馬政府發放的消費券比較，行政院長蘇貞昌被問及多次強調，政府大量舉債發消費券，但效果不好，這次振興抵用券效果會更好。不過，立法院法制局最新研究報告指出，除要求提前發放振興券，也質疑振興抵券預算規模、適用範圍遠不如消費券，效益令人存疑，建議擴大預算及鬆綁適用產業別。

法制局報告指出，目前振興抵用券預計疫情和緩後發放，時程上可能緩不濟急，建議提前發放以利及時收到效果，不必等待疫情和緩後執行，避免企業陷入困境或倒閉，盡早挹補經濟動能。

根據資誠聯合會計師事務所3月10日發布全球經濟觀察報告指出，新冠肺炎疫情衝擊經濟大於過去SARA。此外，此次振興抵用券預算23億元，遠不及2009年馬政府發放837億元的消費券，消費券發放後經濟成長率僅提升0.28至0.43個百分點，如今振興抵用券規模遠小於消費券，效果令人存疑，建議擴大振興抵用券預算，並適度調整使用方法及適用範圍，以提升成效。

經濟部規劃振興抵用券僅適用於餐飲、商圈、夜市及藝文4類產業，可預期的是未被列入的行業也會提出需求，例如有立委建議納入體育運動賽事消費，相較馬政府消費券可用於所有營業登記的商家，甚至可用於理髮、計程車等消費，各行各業均雨露均霑，還有部分店家順應推出促銷方案，確實帶動消費，刺激低迷經濟景氣。

此外，受到新冠肺炎產業衝擊非常廣泛，行政院雖有其他方案協助個別產業，但社會大眾幾乎不分產業減少消費，因此振興抵用券宜盡可能放寬限制，以利帶動更大消費動能，若僅限用於餐飲、商圈、夜市及藝文4項，鑒於北部以外的藝文據點有限，也不儘符合公平公正原則，因此宜依實況檢討鬆綁適用產業別，將限制降至最少。

(中時 )