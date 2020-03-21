台南烏山頭水庫南洋櫻盛開，加上抗疫期間門票降為60元，賞花遊客明顯比去年還多。（劉秀芬攝）

賞花接力，台南烏山頭水庫南洋櫻盛開，加上抗疫期間門票降至60元，上周末起已漸湧入人潮，21日周六好天氣，入園人數近6000人，比農曆年連假還多人，尖峰時間售票口排起長長車龍。

距開工已百周年的烏山頭水庫，園區遍植南洋櫻、八重櫻、黃花風鈴木、羊蹄甲、花旗木等花樹，親水公園、露營區、八田技師紀念室、香榭大道、八田與一紀念園區都有栽種南洋櫻。

其中最壯觀的，是位於大壩下方香榭大道上的一排高大南洋櫻，據說是水庫完工時自日本引進，其中還有幾棵是八田與一技師與夫人米村外代樹親手栽種。每到春天花開季節，一片粉紅花海散發微微香氣，微風吹過時便飄起櫻花雨，將道路鋪上一層粉紅花毯。

「好美，好好拍」，一名遊客說，最近看到臉書有人貼出賞花相片，加上門票降成60元，又不用停車費，因此趁機帶全家出來賞花，順便遊湖賞景，雖然人比預期的多，但水庫風景區很大，花樹下也很通風，自己也有戴口罩，不怕被傳染疫情。

嘉南農田水利會為了鼓勵民眾外出曬曬太陽抗疫，烏山頭水庫風景區門票60元優惠延至4月底。此外，4月2日~4月5日兒童清明連假期間，兒童免費入園，為感謝醫護人員防疫辛勞，醫護只要出示識別證件，也可免費入園。

(中時 )