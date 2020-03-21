新冠肺炎疫情如雪球般在全球越滾越大，台灣確診病例也因為境外移入而暴增，防疫情勢越趨嚴峻，台灣首次有百廟共同舉辦「百廟眾聖護蒼生為全球疫情祈福法會」，訂於3月30日至4月5日進行。主辦單位表示，活動完全免費，希望集眾神力量為疫情消災祈福，為避免群聚風險，法會不鼓勵民眾到現場，在家看直播跟著默禱，為全球疫情祈福即可。

新冠肺炎在歐洲各國接連大爆發，規模比南韓、日本還嚴重，目前全球新冠肺炎確診案例已經超過24萬，死亡人數也經破1萬人，中央流行疫情指揮中心警告，這2周將是國內疫情發展重要關鍵期。

主辦單位表示，台灣首度聚集百家宮廟力量，將於3月30日至4月5日舉行的「百廟眾聖護蒼生為全球疫情祈福法會」，響應的宮廟已逾160間，除主辦單位寰宇媽祖文化國際交流協會外，還有台南後壁泰安宮59宮廟也盡了相當多的心力。

總主委王子豪表示，台南縣市算是台南宮廟登記有案最多的縣市，為配合政府防疫政策，泰安宮早在各大廟之前，率先響應4年1次的大遶境以及好幾百桌的平安宴都延期跟取消，後面還有200多家宮廟跟進。有鑑於「百廟法會」跟泰安宮「天佑台灣萬民平安」法會理念相同，加上「百廟法會」有實體科儀、卻不需群聚，只要透過直播線上參與即可，相當貼合現實需求，因此泰安宮也率先響應，帶領旗下59宮廟一起共襄盛舉。

台南後壁泰安宮主祀「天上聖母」，總共奉大媽至七媽7位聖母，世稱「茄苳媽」。為現今台南縣諸多媽祖廟中最雄偉壯麗的宮廟，堪稱「南瀛第一媽祖廟」信徒遍及嘉義縣的鹿草鄉、水上鄉和台南縣的後壁鄉、東山鄉、白河鎮、新營市，範圍廣闊、香火鼎盛。

(中時 )