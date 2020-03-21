屏東2男童隨母親工作 不慎溺水送醫急救中 18:292020/03/21 中時電子報 潘建志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 屏東佳冬發生2名幼童溺水事件，2童送到枋寮醫院時已無生命跡象。（潘建志攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 屏東佳冬發生2名幼童溺水事件，21日下午5時許，2名7歲、5歲的小男童跟著媽媽一起去工作時，疑似在附近灌溉用水池玩耍，不慎掉入溺水，送到枋寮醫院時已無生命跡象，目前仍在急診室急救當中，詳細情形仍待警方調查。 (中時電子報) #溺水 #屏東 #無生命跡象 #不慎 #童跟著 也許您會感興趣 推薦閱讀 疑與父母口角 11歲女童清晨墜樓無生命跡象 07:592020/03/17 社會 11歲女童與父母口角後墜樓 清晨宣告不治 10:142020/03/17 社會 疫情持續延燒 全中運開幕式破紀錄無人參與 12:032020/03/17 生活 無確診病例雙東聯手 推出我愛東東消費券 13:092020/03/20 生活 集中學習落後學生訓斥 校長言行惹議 16:532020/03/20 生活 涉狎女童 唐鳳胞弟判1年半 擦藥伸狼爪 國小校長收押 04:102020/03/21 社會新聞 零確診病例 我愛東東消費券開賣 04:102020/03/21 地方新聞 我要找東東 請你住宿 大啖美食 04:102020/03/21 地方新聞 【玩家帶路】化身人魚 浪遊恆春 15:482020/03/21 旅遊 台東小兄妹花蓮掃墓 偕鄰戲水一童溺斃 17:402020/03/21 社會 社會熱門新聞 槍殺妙齡女棄屍 狠男才繼承近億家產 - 社會 雲林縣第3例新冠肺炎確診 第3次採檢才陽性 - 社會 嘉義老字號中餐廳停業資遣30餘名員工 市府輔導 - 社會 花蓮凌晨死亡車禍 休旅車女駕駛擦撞曳引車傷重不治 - 社會 女遭槍殺棄屍今解剖 父悲憤：沒判死刑我就幹掉他們 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。