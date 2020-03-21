屏東佳冬發生2名幼童溺水事件，21日下午5時許，2名7歲、5歲的小男童跟著媽媽一起去工作時，疑似在附近灌溉用水池玩耍，不慎掉入溺水，送到枋寮醫院時已無生命跡象，目前仍在急診室急救當中，詳細情形仍待警方調查。

(中時電子報)