二信廣設高三作品基市府展出，震驚眾人內心。（吳康瑋攝）

二信廣設高三作品基市府展出，震驚眾人內心。（吳康瑋攝）

基隆市政府自3月以來牆面上出現不少與疫情有關的社會現實畫作，講述在新冠肺炎疫情之下，城市的另一種樣貌，其中有一幅畫「老爸的日常」，描述著一名工人看著自己工作工地時，那寬大感嘆的背影，讓人肅然起敬，在21日下午，榮獲全國學生美術比賽初賽設計類第一名，並就讀基隆市二信高中廣告設計科的作者許家菱，也來到市府與畫作合影，她很感謝市府有這個空間可以展出。

二信高中校長林立指出，他也非常開心基隆市政府提供這樣的空間讓學生來展出作品，而在基隆這個有山有水很開闊的地方，他認為這些學子能利用這個空間來創作是很值得鼓勵的事情，並且不少學生創作出來的作品也讓萬分驚豔。

林立表示，現在因為展出空間較為狹窄，所能展出的作品數量有所受限，有些非平面作品也無法展出，是他感覺有點遺憾的部分，但他也非常期待未來新市府完工後，能有個專門的好地方，來讓基隆土生土長的「好作品」展出給大眾認識。

(中時 )