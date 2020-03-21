桃園市龜山區民眾反映，深夜改裝車輛排氣管呼嘯而過的噪音，擾人清夢，龜山警方同環保局20日在長壽路聯合稽查執行口袋戰術，依噪音管制法第11、26條裁罰22件，限期實施複檢。

警方表示，4個小時下來，攔檢近百輛機車，發現改裝排氣管居多，環保局現場檢測噪音超標則裁罰22件，限期複檢改善，龜山分局來將持續在重點路段執行聯合稽查勤務，還給市民安靜的生活空間。

(中時 )