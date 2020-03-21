改裝車擾清夢 龜山警1晚裁罰噪音22件 18:422020/03/21 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 龜山警方同環保局20日在長壽路聯合稽查執行口袋戰術，查獲噪音超標裁罰22件。（警方提供／賴佑維桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市龜山區民眾反映，深夜改裝車輛排氣管呼嘯而過的噪音，擾人清夢，龜山警方同環保局20日在長壽路聯合稽查執行口袋戰術，依噪音管制法第11、26條裁罰22件，限期實施複檢。 警方表示，4個小時下來，攔檢近百輛機車，發現改裝排氣管居多，環保局現場檢測噪音超標則裁罰22件，限期複檢改善，龜山分局來將持續在重點路段執行聯合稽查勤務，還給市民安靜的生活空間。 (中時 ) #噪音 #龜山 #裁罰 #排氣 #聯合 也許您會感興趣 推薦閱讀 苗栗居家檢疫男外出喝酒 衛生局裁罰30萬元 17:002020/03/17 社會 外國人違防疫規定裁罰逾10萬元 執行署：可限制出境追繳 17:552020/03/17 社會 龜山民宅火警 5受困民眾獲救 09:302020/03/18 社會 基隆絕景「阿根納造船廠」遭偷倒廢棄物 港警火速裁罰 17:532020/03/18 生活 永和盧禮勇居家檢疫偷跑到台北 遭罰50萬 19:082020/03/18 生活 國稅局出棍 將裁罰37家未開發票境外電商 19:212020/03/18 財經 龜山2區間測速抓違規 月底開罰 04:102020/03/19 地方新聞 新北去年食藥粧廣告裁罰2668萬元 蝦皮攀升第2名 19:042020/03/19 社會 江啟臣質疑 選擇性辦案 何佩珊解釋 燕裁罰過重 04:102020/03/20 財經焦點 欠繳防疫罰鍰 遭強制扣款 04:102020/03/21 社會新聞 社會熱門新聞 槍殺妙齡女棄屍 狠男才繼承近億家產 - 社會 女遭槍殺棄屍今解剖 父悲憤：沒判死刑我就幹掉他們 - 社會 雲林縣第3例新冠肺炎確診 第3次採檢才陽性 - 社會 三重男買春「馬上風」命喪汽車旅館 外籍援交妹嚇到逃逸 - 社會 星宇航線全停擺 K董啟動3策略備戰 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。