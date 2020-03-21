為了今夏舉辦的東京奧運，日本主題樂園砸大錢擴張設施以迎接觀光客來臨。但新冠肺炎疫情卻打亂了一切，現在東奧無論如期舉行或取消，業者迎接大批人潮的期待與投資，眼看即將落空。

日本兩大主題樂園－東京迪士尼樂園和日本環球影城，在奧運之前已進行擴增計畫。 東京迪士尼樂園斥資7億美元打造最新的「美女與野獸」主題園區，這是該樂園業者Oriental Land自2001年成立迪士尼海洋樂園以來最大規模的投資。

在大阪，環球影城投入逾5.5億美元設立最新的「超級任天堂世界」（Super Nintendo World），內有瑪利歐等電玩角色為主的遊樂設施。

但因疫情爆發，使兩座主題樂園自2月29日起已關閉，東京迪士尼預計4月中開始營運，日本環球影城原訂3月22日開放，但周四宣布再延一周至3月29日營運。東京迪士尼樂園的新增設施原訂4月15日開幕，但如今延至5月中或更久之後。

(工商 )