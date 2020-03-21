美國新冠肺炎疫情惡化後，多達35個州政府緊急宣布關閉學校，數千萬名學生必須在一夜之間搞懂遠距教學工具，部分家庭連上網都有問題，連同老師、家長都陷入一團混亂。

據《教育周報》統計，美國從幼稚園到高中至少有6.9萬所公立學校，共3,590萬名學生因學校關閉而被迫在家上課。

以康乃狄克州一間公立高中為例，該校學生在學校關閉後改成在家使用Google Classroom線上教學平台，但不少學生在家上課態度散漫，迫使學校近日發函給家長，叮嚀學生在家登入視訊教學時也應「穿著得宜」。

疫情尤其嚴重的西雅圖情況更複雜。當地政府認為不是家家戶戶都有高速網路可以支援遠距教學，因此學校基於平等原則不提供線上教學內容。當地超過100所公立學校宣布關閉6周後，超過5萬名學生只能在家透過電視頻道及網站取得教學內容，且這段期間學校也不會出計分作業，幾乎是讓學生在家自生自滅。

(工商 )