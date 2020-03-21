疫情肆虐 香港傳延辦中學文憑考試 18:542020/03/21 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情肆虐，香港21日下午公布，共有37宗確診及初步確診個案。香港特首林鄭月娥將於下午6時召開記者會。港媒報導，鑑於香港近日疫情急增，香港政府在評估情況後，決定延遲舉行中學文憑考試（DSE），以及關閉部分政府場地。 香港經濟日報報導，衛生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會中被問到，中學文憑考試（DSE）在目前疫情下，是否還適合進行。張竹君回應，「就DSE而言，有關當局已進行多項防感染措施，至於是否有進一步措施或其他安排，可能稍後會有人宣布」。 (工商 ) #中學 #文憑 #考試 #DSE #疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情控制才能止跌 陸股 正試圖安全降落 04:102020/03/17 投資理財 央行周四開閘 估降存準率 01:062020/03/17 財經焦點 編輯室報告－陸抗疫 穩就業重於保增長 04:102020/03/18 產業特刊 浪Live直播主 為疫情祈福 04:102020/03/18 投資理財 看診量減15％ 醫療部署更具彈性 04:102020/03/18 生活新聞 疫情壓垮經濟！末日博士：衰退程度將超越金融危機 16:462020/03/18 財經 苗栗》竹南君毅中學大學繁星計畫錄取率幾近百分百 17:012020/03/18 生活 匯率期貨趨勢專欄－零利率政策 重擊美元 04:102020/03/19 證券．權證 短評／自爽，請先關門 04:102020/03/19 時論廣場 苗栗竹南君毅中學 為疫情擴散啟動線上教學資源 17:072020/03/19 生活 兩岸熱門新聞 陸官媒批陳建仁：背離科學 公然胡說造謠 性質惡劣 - 兩岸 陸新冠疫苗首批108人臨床試驗 - 兩岸 - 旺報 陸防疫外交全面出擊 打造全球領導者形象 - 兩岸 直播》先別管新冠了 陸考古工作者直擊秦陵兵馬俑 - 兩岸 真洩氣！美政府曾承諾捐防疫物資 又遭耿爽打臉 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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