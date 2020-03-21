新冠肺炎疫情肆虐，香港21日下午公布，共有37宗確診及初步確診個案。香港特首林鄭月娥將於下午6時召開記者會。港媒報導，鑑於香港近日疫情急增，香港政府在評估情況後，決定延遲舉行中學文憑考試（DSE），以及關閉部分政府場地。

香港經濟日報報導，衛生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會中被問到，中學文憑考試（DSE）在目前疫情下，是否還適合進行。張竹君回應，「就DSE而言，有關當局已進行多項防感染措施，至於是否有進一步措施或其他安排，可能稍後會有人宣布」。

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