東京奧運如果推遲或取消，獎蒙受巨大損失。 （美聯社資料照片）

日本新冠肺炎確診病例已經破千，達到1025例，釀35人死亡。有經濟學家估算，若影響東京奧運會舉行，日本將損失慘重；並且分析認為，即使只是推遲奧運會，也將在各個領域產生新的成本。

據《今日頭條》引述日本《新聞日報》 21日報導，日本關西大學名譽數學經濟學教授宮城桂郎（Kashiro Miyamoto）預測，東京奧運會取消，比賽和觀眾觀看的費用，電視廣告費用消失了，旅客湧入等次要影響也消失了。

宮本教授預測，即使東京奧運會推遲到明年7月，一年後，重選和推廣的費用也將達到6400億日元（約1780億新台幣）。

第一生命經濟研究所首席經濟學家長濱宏（Tochihiro Nagahama）根據1984年洛杉磯奧運會舉辦國的經濟增長率估算了損失成本。長濱經濟學家說：「東京奧運會取消後，僅今年（即舉行的一年）的經濟損失就將達到3.2兆日元（約8900億新台幣）。」

大和研究所小林制藥的高級主管經濟學家說：「由於東京奧運會的推遲，進入預售或出租公寓共管公寓的延遲很可能會延遲。」分析認為，如果奧運會用品的供應和人力資源的徵聘消失，收入和就業將產生重大影響。

(中時電子報)