香港電影導演會21日下午公佈得獎名單，電影《叔．叔》再下一城，由男主角太保榮獲「最佳男主角獎」肯定，據了解該獎項原訂3月初公佈得獎名單，卻因新冠肺炎疫情影響未能如期舉行，決定在昨日以網路公佈得獎名單。

日前太保以《叔．叔》獲得香港電影評論學會影帝後，再次獲得「最佳男主角獎」肯定，也是他從影生涯第二個影帝，也讓他廣被看好5月有望奪下香港電影金像獎影帝。

太保得知自己再度獲獎，也開心表示：「跟隨師傅午馬導演入行至今50年，今年踏上《叔．叔》充滿驚喜的電影旅程。總裁跟導演的英文都是director，可見導演對一部戲好重要，謝謝這麼重要的電影人頒發最佳男主獎這個獎給我，令我覺得好榮幸，人生就是這樣奇妙。」

他更引述詩人泰戈爾的字句繼續表示：「詩人泰戈爾說：『天空沒有翅膀的痕跡，但我已飛過。』我越做越開心，永遠積極樂觀，謝謝楊曜愷導演，謝謝香港電影導演會，謝謝香港及台灣無數個導演，墊高我在電影舞台，謝謝大家！」電影上映中。

(中時 )