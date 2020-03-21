高雄市立美術館21日下午舉辦《2020高雄獎》頒獎典禮，高市副市長葉匡時（左）提前到場觀展，與藝術家對話。（袁庭堯攝）

《2020高雄獎》總獎金高達255萬元，3名「高雄獎」得主各可得50萬元。（袁庭堯攝）

受疫情影響，《2020高雄獎》改在戶外頒獎，參加者座位相隔一公尺，嚴謹防疫。（高美館提供／袁庭堯高雄傳真）

充滿人文、實驗精神，大膽創新的高雄獎邁入第24屆，高雄市立美術館21日下午頒獎。《2020高雄獎》增加「計畫型曁跨領域藝術」賽事類別，也改為實名制參賽，作品與社會對話氛圍濃厚，展現宏觀的當代藝術視角。

《高雄獎》前身為「高雄美展」，1997年起開辦迄今已24屆，為台灣最具規模、總獎金最高的地區藝文盛事。《2020高雄獎》吸引438位藝術家參賽，3名「高雄獎」得主各得50萬元獎金，5名「優選」者各得10萬元，15名「入選」者各得3萬元，另設1名「何創時獎」可得10萬元，總獎金高達255萬元。

「高雄獎」得獎藝術家李亦凡作品「important_message.mp4」仿造網路影像頻道說書方式，呈現網路世界「內容農場」的真偽資訊；藝術家簡佑任在屏風上以水泥臨摹繪制「臺灣山海屏風—木靈」，反應物質在資本主義社會中價值轉換上的流動性與荒謬性；藝術家石孟鑫的作品「A」則藏在展場一隅，使用日常生活常見的工具和用品，在狹小空間塑造壓迫感，反映當代生活經驗裡訊息的繁雜。

副市長葉匡時頒獎時強調，高雄擁有豐厚的文化底蘊，《高雄獎》提供了新銳藝術家被看見的平台，充分展現高雄獎的指標性和力求創新的企圖心。

高美館長李玉玲表示，《2020高雄獎》拋棄過去傳統賽制的媒材分類法，開創國內獎項先河，推出「傳統書寫性暨書畫藝術」、「繪畫性暨版次藝術」、「空間性藝術」、「影像暨科技媒體藝術」，「計畫型曁跨領域藝術」五大分類，其中「計畫型曁跨領域藝術」更是強調田野調查與藝術結合。

複審評審團代表薛保瑕指出，《高雄獎》強調與時代對話，觀眾可透過作品感受藝術家對社會議題的關注。

(中時 )