加入救市行列 墨西哥央行緊急降息兩碼 19:172020/03/21 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 墨西哥央行周五（20日）宣布，將基準利率調降兩碼，為該央行6年來最大降息幅度。它還矢言將透過更多積極措施來支撐金融市場。 該央行在聲明中提到，鑒於疫情已對墨西哥與全球經濟前景蒙上陰霾，它將透過多項措施來為金融市場「提供流動性與改善其運作功能」。 然而墨西哥央行採取的兩碼降息措施，也讓該央行基準利率下降到6.5％，為2017年來最低水準。 (工商 ) #全球 #兩碼 #央行 #墨西哥 #基準利率 也許您會感興趣 推薦閱讀 壓垮全球化的稻草？ 04:102020/03/17 時論廣場 避險沒得選！美國零利率 美元卻越走越強 14:392020/03/17 財經 25年來首次 香港失去全球最自由經濟體寶座 15:182020/03/17 財經 陸仍扮演全球產業鏈穩定錨 04:102020/03/18 焦點新聞 全球化催疫情，疫情摧全球化？ 04:102020/03/19 時論廣場 打破彭淮南防線！央行降息1碼 1.125％史上最低利 16:202020/03/19 財經 上周降準後 陸今或變相降息 04:092020/03/20 話題觀察 工商社論》論當前經濟本質的危機─疫病的起頭，全球化的盡頭 04:092020/03/20 財經要聞 救低迷經濟 亞洲國家齊降息 04:102020/03/20 全球財經 中國新視野－疫情壓垮全球金融市場 五大元素力撐大陸 04:102020/03/21 全球財經 財經熱門新聞 油價只猛1天又狂殺！戰犯竟是普丁撂這句狠話 - 財經 美股又崩…台股下波最慘殺到哪？專家給答案 - 財經 心淌血…散戶斷頭股飆漲停！背後黑手是… - 財經 一場殺戮！老謝4字曝散戶心魔 - 財經 台股慘崩3600點 空手散戶能撿？專家6字洩密 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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