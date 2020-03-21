墨西哥央行周五（20日）宣布，將基準利率調降兩碼，為該央行6年來最大降息幅度。它還矢言將透過更多積極措施來支撐金融市場。

該央行在聲明中提到，鑒於疫情已對墨西哥與全球經濟前景蒙上陰霾，它將透過多項措施來為金融市場「提供流動性與改善其運作功能」。

然而墨西哥央行採取的兩碼降息措施，也讓該央行基準利率下降到6.5％，為2017年來最低水準。

(工商 )