川普將派代表到沙國 商談穩定油價 19:412020/03/21 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鑑於國際油價崩跌已重創美國能源業者，有些甚至開始被迫放無薪假或裁員，川普政府表示將派遣能源代表前往沙國，商討穩定油價措施。 此外一名德州石油監管專員日前也曾與石油輸出國家組織（OPEC）秘書長巴金多（Mohammad Barkindo）就美國、OPEC與俄羅斯聯手減產進行討論，這也創下德州官員自1973年來首次介入油市討論減產計畫。 (工商 ) #沙國 #油價 #OPEC #討論 #德州 也許您會感興趣 推薦閱讀 《國際產業》月內第2刀，大摩砍油價預測至30美元 11:592020/03/17 財經 熊來了？俄皇打石油戰 美國經濟慘了 00:012020/03/18 財經 操盤心法－市場恐慌需時間沉澱，網路服務商成先鋒 04:102020/03/18 證券．權證 法人：供需失衡加劇 油價短期難有起色 11:432020/03/18 財經 沙俄砍死不讓！油價殺得血腥 驚見最慘價 15:232020/03/18 財經 最血腥1天！油價又自殺24％ 兇手是OPEC老大 05:142020/03/19 財經 電價連四凍 10月有望調降 04:102020/03/19 金融．稅務 沙國能源部：未來數月每日供應1230萬桶原油 09:092020/03/19 財經 沙烏地阿拉伯「油價戰爭」 懲罰俄羅斯或是王族謀反？ 23:472020/03/19 國際 供需失衡 油價短期難有起色 04:102020/03/20 投資理財 財經熱門新聞 美股又崩…台股下波最慘殺到哪？專家給答案 - 財經 油價只猛1天又狂殺！戰犯竟是普丁撂這句狠話 - 財經 心淌血…散戶斷頭股飆漲停！背後黑手是… - 財經 川普防線爆致命破口？老謝曝4大數字洩底 - 財經 台股慘崩3600點 空手散戶能撿？專家6字洩密 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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