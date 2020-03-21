鑑於國際油價崩跌已重創美國能源業者，有些甚至開始被迫放無薪假或裁員，川普政府表示將派遣能源代表前往沙國，商討穩定油價措施。

此外一名德州石油監管專員日前也曾與石油輸出國家組織（OPEC）秘書長巴金多（Mohammad Barkindo）就美國、OPEC與俄羅斯聯手減產進行討論，這也創下德州官員自1973年來首次介入油市討論減產計畫。

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