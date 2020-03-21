曾有多間分店被追租的連鎖甜品店許留山，位於香港大埔廣場1樓的分店日因為積欠租金、水電、管理費等費用積欠了41萬元港幣，折合台幣約160萬，面臨倒閉危機。對此，許留山回應香港地區因個別門店受社會環境和疫情影響提前解約，但其他地方的分店並沒有因此而受到影響。

被譽為香港甜湯界鼻祖、甜品連鎖品牌「許留山」旗下多家香港分店近來因積欠店租，遭到多名業主提告追債，11日甚至被權記玩具公司提告申請清算。由於該品牌是很多香港人的童年回憶，上述清算消息一出，引發市場熱議。

界面新聞報導，創立於1960年的許留山，以芒果西米露、芒椰奶西等甜品聞名，被譽為香港甜湯界的開山鼻祖，巔峰時期在香港擁有逾40間分店。於2015年被煌天國際以人民幣5.24億元收購，並開放加盟，後期在亞洲各地、美國、法國、加拿大等地共有近280間分店。

2019年香港反送中事件爆發，造成訪港旅客銳減，連帶影響許留山當地分店業績欠佳。報導稱，許留山在過去一年至少有12家香港分店結束營業，還有包括銅鑼灣利園山道，以及尖沙嘴金馬倫道在內的多家分店遭業主控告追討租金。

許留山於1月份曾指出，關閉的門市主要集中在旅遊區與個別住宅區，主要受到2019年反送中事件衝擊，遊客大幅減少，導致其傳統旅遊區門市業務減少六至七成，且預計未來仍有部分門市關閉。

(中時電子報)