紀錄片導演何明瑞以「導演的豆花車」到全台進行影像紀錄教學之旅，21日到屏東崁頂鄉勇盛泰國蝦場，教小朋友用空拍機看家鄉。（潘建志攝）

紀錄片導演何明瑞以「導演的豆花車」到全台進行影像紀錄教學之旅，21日開到屏東崁頂鄉勇盛泰國蝦場，帶著學小朋友學習操作空拍機，透過高空視野看見自己生長的土地。何明瑞說，會這麼做是因為他與已逝好友齊柏林導演的約定。

何明瑞從事影像工作超過30年，長期深入探訪台灣各地，用影像記錄台灣，啟發大家對這片土地的愛護。他和導演齊柏林是好友，2年多前齊導不幸墜機逝世，他在哀傷之餘也下定決定，要以自己的力量實現他與好友之間的承諾與信念。

他將小貨車改裝成可隨機變身的「導演的豆花車」，帶著團隊全台走透透，推動兒童影像紀錄培訓課程，帶領小朋友學習影像拍攝技巧，甚至操作較困難的空拍機，發掘更多各地的文化與故事。他說，「用畫面說故事」是最直接、最能觸動人心的方式。

21日豆花車開到屏東崁頂，邀請力社國小畢業生在內數十名小朋友參與。在何明瑞指導下，小朋友學習操作空拍機，隨著空拍機緩緩起飛，小朋友從螢幕俯看自己的家鄉，都開心直呼「好美！」

提供活動場地的泰國蝦業者林巧芸說，她曾任媒體行業，對於何導的公益活動非常支持，「能讓孩子們從高空角度看見家鄉，紀錄台灣，對自己生長的土地更有感情，是很棒的事。」

(中時 )