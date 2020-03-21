國民黨新科立委上任問政處女秀引關注，為促使他們漸入佳境，國民黨團昨邀集新科立委中的「政壇白紙特別指導」，黨團總召林為洲建議，每個立委的社群媒體粉絲頁至少衝到5萬名粉絲，才算「及格」。這也呼應黨中央日前提出經營自媒體的重要性，黨團與黨中央的好默契再添一樁。

國民黨團總召林為洲說，會中播放質詢、與官員「吵架」的影片來示範講解。他建議，每個立委要經營社群媒體，希望每個立委的臉書粉絲頁逐月增加1萬名粉絲，這個會期結束後達到5萬以上粉絲人數。

林為洲表示，臉書平台除了可以貼出問政記錄，更重要的是可以探詢民意，當無法判斷質詢好壞，可透過臉書試水溫，進而得知民眾反映，另外，當被對手扭曲或打壓時，也可在臉書完整呈現自己的論述，至少可在自媒體平台達到聲量平衡。

林為洲指出，質詢時要設定目標，試圖讓行政官員拋出對人民的「承諾」，另外就是凸顯政策雙標、自我矛盾的「打臉」。至於議事攻防，林說，和執政黨「吵架」時，不是只有比大聲、拍桌子，還要能夠用簡短的語言講出一番道理，因此平日充分準備與專業非常重要。

國民黨團書記長蔣萬安提醒，在野黨監督行政部門天經地義，但質疑方向、議題掌握要更加謹慎，要避免被外界見縫插針、斷章取義；防疫當前，要站在民眾立場為民喉舌，確保紓困經費盡速交到人民手上。

(中時 )