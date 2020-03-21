屏東縣長潘孟安在臉書貼出「幹嘛出國，屏東就有！」系列照片，鼓勵大家在疫情期間不用出國，歡迎到屏東相同景點旅遊。（翻攝自潘孟安臉書／潘建志屏東傳真）

屏東縣長潘孟安在臉書貼出「幹嘛出國，屏東就有！」系列照片，鼓勵大家在疫情期間不用出國，歡迎到屏東相同景點旅遊。（翻攝自潘孟安臉書／潘建志屏東傳真）

屏東縣長潘孟安在臉書貼出「幹嘛出國，屏東就有！」系列照片，鼓勵大家在疫情期間不用出國，歡迎到屏東相同景點旅遊。（翻攝自潘孟安臉書／潘建志屏東傳真）

屏東縣長潘孟安在臉書貼出「幹嘛出國，屏東就有！」系列照片，鼓勵大家在疫情期間不用出國，歡迎到屏東相同景點旅遊。（翻攝自潘孟安臉書／潘建志屏東傳真）

屏東縣長潘孟安在臉書貼出「幹嘛出國，屏東就有！」系列照片，鼓勵大家在疫情期間不用出國，歡迎到屏東相同景點旅遊。（翻攝自潘孟安臉書／潘建志屏東傳真）

新冠肺炎疫情全球大流行，中央流行疫情指揮中心提升全球旅遊疫情至第三級警告，國人應避免所有非必要的出國旅遊。屏東縣長潘孟安21日在臉書貼出「幹嘛出國，屏東就有！」系列照片，對比國外有的景點屏東也都有，歡迎大家到屏東旅遊。

潘孟安指出「不用出國，屏東就有；就是那麼像，有圖有真相！」，並PO出13組對比照片，看見不輸外國的屏東之美。13組景點包括國人熟悉的日本河口淺間神社vs牡丹高士神社，法國羅浮宮vs台糖縣民公園，西班牙聖家堂vs泰武法蒂瑪聖母堂，菲律賓長灘島vs小琉球。

另外還有非洲撒哈拉沙漠vs滿州九棚大沙漠，美國羚羊谷vs霧台哈尤溪，紐西蘭哈比村vs瑪家涼山哈比屋，歐洲街景vs屏東職人町，摩洛哥浪漫villa vs墾丁亞曼達會館，泰國鄉間高腳屋vs內埔南洋風高腳屋，澳洲體驗glamping vs潮州粮田集市，日本櫻花vs屏東花旗木。

照片PO出立即吸引上萬網友按讚，直呼縣長真的太有創意了，並留言「哈！真的一模一樣」、「屏東好山好水好有人情味」、「屏東真的很多很棒的景點」、「屏東真的好美」，也有不少網友介紹屏東其他的景點。

(中時 )