新冠肺炎疫情全球大流行，中央流行疫情指揮中心提升全球旅遊疫情至第三級警告，國人應避免所有非必要的出國旅遊。屏東縣長潘孟安21日在臉書貼出「幹嘛出國，屏東就有！」系列照片，對比國外有的景點屏東也都有，歡迎大家到屏東旅遊。
潘孟安指出「不用出國，屏東就有；就是那麼像，有圖有真相！」，並PO出13組對比照片，看見不輸外國的屏東之美。13組景點包括國人熟悉的日本河口淺間神社vs牡丹高士神社，法國羅浮宮vs台糖縣民公園，西班牙聖家堂vs泰武法蒂瑪聖母堂，菲律賓長灘島vs小琉球。
另外還有非洲撒哈拉沙漠vs滿州九棚大沙漠，美國羚羊谷vs霧台哈尤溪，紐西蘭哈比村vs瑪家涼山哈比屋，歐洲街景vs屏東職人町，摩洛哥浪漫villa vs墾丁亞曼達會館，泰國鄉間高腳屋vs內埔南洋風高腳屋，澳洲體驗glamping vs潮州粮田集市，日本櫻花vs屏東花旗木。
照片PO出立即吸引上萬網友按讚，直呼縣長真的太有創意了，並留言「哈！真的一模一樣」、「屏東好山好水好有人情味」、「屏東真的很多很棒的景點」、「屏東真的好美」，也有不少網友介紹屏東其他的景點。
(中時 )
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